Tartıştığı eniştesini kaldırım taşıyla öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Tartıştığı eniştesini kaldırım taşıyla öldürdü

21.09.2022 17:35

Tartıştığı eniştesini kaldırım taşıyla öldürdüANKARA'nın Keçiören ilçesinde Emre G., tartıştığı eniştesi Murat Dadaş'ı başına kaldırım taşıyla vurarak öldürdü.

Tartıştığı eniştesini kaldırım taşıyla öldürdü

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde Emre G., tartıştığı eniştesi Murat Dadaş'ı başına kaldırım taşıyla vurarak öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde Ufuktepe Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde meydana geldi. Alkollü oldukları iddia edilen Emre G. ile Murat Dadaş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Emre G., yolda bulunan kaldırım taşı ile eniştesinin başına vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Murat Dadaş, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dadaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden geçen bekçi tarafından etkisiz hale getirilen Emre G. ise gözaltına alındı.Görgü tanığı Oğuz Kaan Karaca, "Saat 06.00 sıralarında tartışmaya başladılar. Biri yerde yatarken diğeri kafasına birkaç kere vurdu. Daha sonra taşla kafasına vurdu birkaç kere. Biz balkondan 'Yapma, etme' diye bağırdık. Karşı duraktan da bağırdılar. Zaten ölen kişi bayılmıştı. Hareketsiz şekilde yatıyordu. Biz aşağı inene kadar olay bitti. Belediye otobüsü geliyordu o esnada. Otobüste olan bir bekçi inerek hemen müdahale etti. Daha sonra da zaten polis ekipleri geldi" dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

- Görgü tanığı Oğuz Kaan Karaca ile röportaj

- Olay yerinden detay görüntüler

Haber- Kamera:  Burak TEKİN- Muhammet BAYRAM/ ANKARA,


YORUMLAR
500
Son dakika haberi: YANLIŞLIKLA ÖLDÜRÜLEN BÜYÜKŞEN ÇİFTİ DAVASINDA DURUŞMA 24 EKİM'E ERTELENDİ Son dakika haberi: YANLIŞLIKLA ÖLDÜRÜLEN BÜYÜKŞEN ÇİFTİ DAVASINDA DURUŞMA 24 EKİM'E ERTELENDİ Son dakika haber: Yanlışlıkla öldürülen Büyükşen çifti cinayetinin sanıkları hakim karşısında (4) Son dakika haber: Yanlışlıkla öldürülen Büyükşen çifti cinayetinin sanıkları hakim karşısında (4)
Kaynak: DHA

Osmangazi, Saat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tartıştığı eniştesini kaldırım taşıyla öldürdü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:08 'Yok artık' dedirten gelenek! Düğünden sonra gelin damatla yerine bir başkasıyla ilişkiye giriyor
17:07 Suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur'un ifadesi ortaya çıktı: Cahilliğimden yaptım
17:03 Eşi ve 1,5 yaşındaki üvey kızını öldürmüştü! Verilen ceza belli oldu
16:41 Vatandaşlar TOKİ gibi yerli otomobil için de kolaylık istiyor! TOGG'un "Konsept Akıllı Cihazı" Galataport'ta görücüye çıktı
16:37 Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 2 ölü, 5 yaralı
16:32 İran'da protestolar sürüyor! Öfkeli kadınlar irşat polisinin aracına tekmeledi
16:31 Usta oyuncu Serdar Gökhan, Burak Özçivit'i topa tuttu: Önce oyunculuk öğrensin, kulağımın kılı kadar değeri yok!
16:08 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya lideri Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine tepki: Nükleer savaşı kazanamaz
16:02 Sefo ve Ufuk Beydemir arasında gerilim! Sosyal medyada kapıştılar
15:36 MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Akçay'dan 6'lı masaya sert sözler: Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 18:14:38. #1.11#
SON DAKİKA: Tartıştığı eniştesini kaldırım taşıyla öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement