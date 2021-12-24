Tartıştığı eşini demir çubukla başına vurarak öldürdü - Son Dakika

Tartıştığı eşini demir çubukla başına vurarak öldürdü

ANTALYA - Antalya'da bir kişi tartıştığı eşini, demir çubukla başına vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 01.30 sırasında Kepez ilçesi 1924 Sokak üzerindeki bir apartman girişinde meydana geldi. 33 yaşındaki Emrah Akgül, 31 yaşındaki eşi Rukiye Akgül ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma büyüyerek daire dışına taştı. Emrah Akgül, iddiaya göre bina girişindeki eşinin başına demir çubukla vurdu. Eşinin kanlar içinde yere yığıldığını gören Emrah Akgül, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli polis ekiplerine teslim oldu. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Rukiye Akgül'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.