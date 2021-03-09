Tartıştığı kişiyi ekmek bıçağı ile boynundan yaraladı - Son Dakika

Tartıştığı kişiyi ekmek bıçağı ile boynundan yaraladı

09.03.2021 06:39

Tartıştığı kişiyi ekmek bıçağı ile boynundan yaraladıİZMİR'in Konak ilçesinde tartıştığı kişiyi ekmek bıçağı ile boynundan yaralayan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Tartıştığı kişiyi ekmek bıçağı ile boynundan yaraladı

İZMİR'in Konak ilçesinde tartıştığı kişiyi ekmek bıçağı ile boynundan yaralayan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Yaralanan kişinin ise hastanede yoğun bakıma alındığı, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, Konak ilçesine bağlı Ferahlı Mahallesi'nde meydana geldi. Murat A. (48), sokak ortasında henüz belirlenemeyen nedenle G.Ö. (33) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine G.Ö. ekmek bıçağı ile Murat A.'ya saldırdı. Murat A. boynuna aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanırken, can havli ile olay yerinden kaçtı. Bu sırada çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, G.Ö.'yü suç aleti bıçak ile birlikte yakaladı. Ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenilen Murat A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tartıştığı kişiyi ekmek bıçağı ile boynundan yaraladı
Tartıştığı kişiyi ekmek bıçağı ile boynundan yaraladı
Tartıştığı kişiyi ekmek bıçağı ile boynundan yaraladı
Tartıştığı kişiyi ekmek bıçağı ile boynundan yaraladı

Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tartıştığı kişiyi ekmek bıçağı ile boynundan yaraladı - Son Dakika


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