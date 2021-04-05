KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde Y.S., kavga ettiği Semih Turan'ı (27) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Semih Turan ile Y.S. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Y.S., araçtaki Turan'ı tabancayla vurdu. Yaralanan Turan, özel araçla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne gitti. Tedaviye alınan Turan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis, olay sonrası kaçan Y.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

- Kırklareli