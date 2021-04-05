Son dakika haberi | Tartıştığı kişiyi tabancayla vurup öldürdü
05.04.2021 17:37
Edinilen son dakika gelişmesine göre KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde Y.S., kavga ettiği Semih Turan'ı (27) tabancayla vurarak öldürdü.
KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz
ilçesinde Y.S., kavga
ettiği Semih Turan'ı (27) tabancayla vurarak öldürdü.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Semih Turan ile Y.S. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Y.S., araçtaki Turan'ı tabancayla vurdu. Yaralanan Turan, özel araçla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne gitti. Tedaviye alınan Turan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis, olay sonrası kaçan Y.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
- Kırklareli
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