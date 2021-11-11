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TARTIŞTIKLARI KİŞİYİ DÖVEREK ÖLDÜREN 6 KİŞİ İÇİN 18 YIL HAPİS İSTEMİ - Son Dakika

TARTIŞTIKLARI KİŞİYİ DÖVEREK ÖLDÜREN 6 KİŞİ İÇİN 18 YIL HAPİS İSTEMİ

11.11.2021 13:26

İZMİT'te tartıştıkları Okan Yalın'ı (35) sokak ortasında darbederek öldürmekten yargılanan 4'ü tutuklu 6 sanık için savcı, 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

İZMİT'te tartıştıkları Okan Yalın'ı (35) sokak ortasında darbederek öldürmekten yargılanan 4'ü tutuklu 6 sanık için savcı, 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Olay, 1 Aralık 2020'de İzmit Yenidoğan Mahallesi Nurettin Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Okan Yalın, cadde üzerinde tartıştığı grubun taşlı sopalı saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Yalın'ın aldığı darbeler neticesinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden N.Ç. ve K.K. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 6 kişi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Esra Korkut ile Ramazan Çevik'in tutuksuz yargılanmasına, Tekin Korkut, Sibel Korkut, Kemal Korkut ve Hüseyin Korkut'un tutuklanarak cezaevine gönderilmelerine karar verdi.

Olayla ilgili dava bugün Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edildi. Duruşma salonunda tutuklu sanıklar Tekin Korkut, Sibel Korkut, Kemal Korkut ve Hüseyin Korkut ile tutuksuz sanık Esra Korkut hazır bulunurken, başka bir suçtan dolayı tutuklanan Ramazan Çevik ise SEGBİS ile bağlandı. Mahkeme heyetinin sanık ve avukatların son savunmalarını almasının ardından savcı mütalaa verdi. Mütalaada sanıkların kapıldıkları haksız tahrik etkisiyle sopa, bıçak, tüfek gibi şeyleri kullanarak fikir birliği içerisinde Okan Yalın'ı darbederek yaraladıklarını vurgulayan savcı, sanıkların her birinin 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Taraf avukatlarının savunma hazırlamak amacıyla süre istemesi üzerine duruşma 28 Aralık tarihine ertelendi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)

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TARTIŞTIKLARI KİŞİYİ DÖVEREK ÖLDÜREN 6 KİŞİ İÇİN 18 YIL HAPİS İSTEMİ
TARTIŞTIKLARI KİŞİYİ DÖVEREK ÖLDÜREN 6 KİŞİ İÇİN 18 YIL HAPİS İSTEMİ
TARTIŞTIKLARI KİŞİYİ DÖVEREK ÖLDÜREN 6 KİŞİ İÇİN 18 YIL HAPİS İSTEMİ
TARTIŞTIKLARI KİŞİYİ DÖVEREK ÖLDÜREN 6 KİŞİ İÇİN 18 YIL HAPİS İSTEMİ
TARTIŞTIKLARI KİŞİYİ DÖVEREK ÖLDÜREN 6 KİŞİ İÇİN 18 YIL HAPİS İSTEMİ
TARTIŞTIKLARI KİŞİYİ DÖVEREK ÖLDÜREN 6 KİŞİ İÇİN 18 YIL HAPİS İSTEMİ
TARTIŞTIKLARI KİŞİYİ DÖVEREK ÖLDÜREN 6 KİŞİ İÇİN 18 YIL HAPİS İSTEMİ
TARTIŞTIKLARI KİŞİYİ DÖVEREK ÖLDÜREN 6 KİŞİ İÇİN 18 YIL HAPİS İSTEMİ
TARTIŞTIKLARI KİŞİYİ DÖVEREK ÖLDÜREN 6 KİŞİ İÇİN 18 YIL HAPİS İSTEMİ

Kocaeli, Korkut, Yalın, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TARTIŞTIKLARI KİŞİYİ DÖVEREK ÖLDÜREN 6 KİŞİ İÇİN 18 YIL HAPİS İSTEMİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: TARTIŞTIKLARI KİŞİYİ DÖVEREK ÖLDÜREN 6 KİŞİ İÇİN 18 YIL HAPİS İSTEMİ - Son Dakika
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