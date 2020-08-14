Son dakika haberi! Tartıştıkları kişiyi tinerle ateşe verdiler
Son dakika gündem haberi... Tartıştıkları kişiyi tinerle ateşe verdiler İZMİR'in Buca ilçesinde, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Zafer K. (32), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tiner dökülerek yakıldı.
Tartıştıkları kişiyi tinerle ateşe verdiler
İZMİR'in Buca ilçesinde, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Zafer K. (32), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tiner dökülerek yakıldı. Olayda ağır yaralanan Zafer K., hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Seyhan Mahallesi 6415 sokakta meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Zafer K., iddiaya göre sokaktan geçen bir otomobilin içerisinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerle sözlü tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilden inen kişi ya da kişiler Zafer K.'nın üzerine tiner dökerek ateşe verdi. Şüpheli ya da şüpheliler aynı otomobil ile hızla olay yerinden uzaklaşırken, çevredekiler Zafer K.'ya müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Zafer K., ardından İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yanık Ünitesi'nde tedaviye alınan Zafer K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 01:30
Kaynak: DHA
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