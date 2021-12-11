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Son dakika haber! Taş atan çocuklara dokunularak topluma kazandırılıyor - Son Dakika

Son dakika haber! Taş atan çocuklara dokunularak topluma kazandırılıyor

11.12.2021 10:13

Son dakika haberlerine göre - Taş atan çocuklara dokunularak topluma kazandırılıyor Diyarbakır polisi, zırhlı araçların taşlandığı bölgedeki fakir çocuklara ayakkabı dağıttı Emniyet Müdürü Dr.

- Taş atan çocuklara dokunularak topluma kazandırılıyor

Diyarbakır polisi, zırhlı araçların taşlandığı bölgedeki fakir çocuklara ayakkabı dağıttı

Emniyet Müdürü Dr. Aşkın, beraberindeki polisler ile çocuklara bot ve hediyeler verdi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir dönemler zırhlı polis araçlarının taşlandığı ve suç oranının çevre bölgelere göre kıyasla daha fazla olan mahalleye giden İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın ve beraberindeki polisler, çocukların topluma yararlı olmaları konusunda farkındalık projesi kapsamında ihtiyaç sahiplerine ayakkabı ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde zırhlı polis araçlarının geçişi sırasında sık sık taşlanarak zarar görmesi üzerine Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, beraberindeki müdür yardımcıları ve ilçe emniyet müdürü ile polisler bölgeye gitti. Cumhuriyet Mahallesi'ne giren Aşkın ve beraberindeki polisler çocuklarla bir araya geldi. Burada çocuklarla sohbet eden Aşkın, daha sonra ihtiyaç sahibi çocuklara bot hediye etti. Çeşitli oyuncakların da verildiği çocuklar, polis ekiplerine yoğun ilgi gösterdi.

Hediyeleri polislerin ellerinden alan çocuklar teşekkür ederken, hediye dağıtımı sonrası Emniyet Müdürü Aşkın ve beraberindekiler esnafla bir süre sohbet ettikten sonra bölgeden ayrıldı. Bir zamanlar zırhlı polis araçlarının sürekli olarak taşlandığı bölgeye giderek sorun ve sıkıntıları dinleyen Emniyet Müdürü Aşkın ve beraberindekilerin bu hareketi çevredeki vatandaşlardan takdir topladı. Vatandaşlar, kendilerine taş atan çocuklara kışlık ayakkabı ve bot dağıtılan polislere karşı bölge halkının bakışının değişeceğini belirterek, bu dokunuş sayesinde artık çocukların da polis araçlarını taşlamayacağını dile getirdi.

Son dakika haber! Taş atan çocuklara dokunularak topluma kazandırılıyor
Son dakika haber! Taş atan çocuklara dokunularak topluma kazandırılıyor
Son dakika haber! Taş atan çocuklara dokunularak topluma kazandırılıyor
Son dakika haber! Taş atan çocuklara dokunularak topluma kazandırılıyor
Son dakika haber! Taş atan çocuklara dokunularak topluma kazandırılıyor
Son dakika haber! Taş atan çocuklara dokunularak topluma kazandırılıyor
Son dakika haber! Taş atan çocuklara dokunularak topluma kazandırılıyor

Hüseyin Aşkın, Diyarbakır, Yenişehir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Taş atan çocuklara dokunularak topluma kazandırılıyor - Son Dakika


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