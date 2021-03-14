BURSA Taş ocağındaki trafoda patlama; 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

Taş ocağındaki trafoda patlama; 1'i ağır 3 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren taş ocağındaki trafoda meydana gelen patlamada, 1'i ağır 3 işçi yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında İnegöl ilçesi, kırsal Süpürtü Mahallesi'nde faaliyet gösteren taş ocağında meydana geldi. Taş ocağındaki elektrik trafosunda patlama yaşandı. Patlama sonucu trafo yanındaki 3 işçi alevlerin arasında kaldı. İşçiler, iş arkadaşlarının yardımıyla kurtarılırken vücutlarında yanıklar oluşan Burhan Doğan(59), Umut Cengiz(26) ve Hasan Büyük(48), özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Burhan Doğan daha sonra, Bursa Şehir Hastanesi Yanık Ünitesine sevk edildi. Diğer 2 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.