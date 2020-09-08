Son dakika haberi... Taşıt kiralama sektöründe kalite yükseltecek çalıştay, ATSO'da yapıldı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO), 46. Grup (Taşıt kiralama ve ilgili hizmetler) Meslek Komitesi ve sektörün talebi doğrultusunda araç kiralama iş kolunda çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerini ölçmek ve sektöre belgeli çalışan kazandırmak amacıyla, 'Araç Kiralama Danışmanı S4 Ulusal Yeterlilik Hazırlık Çalıştayı' gerçekleştirildi. ATSO Başkanı Davut Çetin, "Bu çalışmalar önümüzdeki süreçte meyvelerini verecek, mesleki yeterlilik belgelerinin zorunlu tutulması ile sektördeki insan kaynağı kalite ve kapasitesi artacaktır" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, rent a car sektöründe hizmet standartlarını yükseltebilmek için çalışmaları tüm hızıyla sürdüklerini kaydeden Başkan Çetin, "Araç kiralama sektörü, iletişimden teknik bilgiye uzanan geniş bir alanda farklı bir uzmanlaşma gerektirmektedir. Ancak sektörde halihazırda bir eğitim altyapısı bulunmadığı için, genel olarak otomotiv, finans ve sigorta gibi farklı sektörlerden transferler veya alaylı olarak yetişen kişiler ile çalışıldığını görüyoruz. Oysaki sektörde, sunulan hizmet kalitesi ve çalışanlar için belirli standartların olması gerektiği açıktır. Bu hedef doğrultusunda uygulamaya konan Araç Kiralama Danışmanı S4 Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında hazırlanacak olan ulusal yeterlilik çalışması, sektörde çalışma standartlarını belirleyerek, hizmet kalitesinin artmasına büyük katkı sağlayacak olup, haksız rekabeti engelleyecektir" dedi.

Sektörde çalışanların temel kriterleri belirlendi

Bu kapsamda geniş katılımla ATSO'da bir çalıştay düzenlendiğini anlatan Çetin, "Meslek komitemizin de talebi ile ATSO'nun öncülüğünde ve sektörün de desteği ile 'Araç Kiralama Danışmanı S4' ulusal mesleki yeterliliklerin tespiti amacıyla odamızda sektörün önde gelen temsilcilerin katılımı ile çalıştayımızın ilk aşaması başarılı şekilde gerçekleştirildi. Burada çalışanların temel kriterleri belirlendi. Böylece sektörde çalışanların sahip olması gereken nitelikler ortaya konmuş oldu. Bu çalışmalar önümüzdeki süreçte meyvelerini verecek, mesleki yeterlilik belgelerinin zorunlu tutulması ile sektördeki insan kaynağı kalite ve kapasitesi artacaktır" diye konuştu.

Davut Çetin, Araç Kiralama Danışmanı Seviye 4 ulusal mesleki yeterlilik hazırlık çalışmasının tamamlanması ve yayınlanmasından sonra, ATSO MESEM'in Mesleki Yeterlilik Belgesi verebilmek için TÜRKAK akreditasyonu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu yetkilendirme çalışmalarının da başlayacağını sözlerine ekledi. - ANTALYA