Son dakika haberi: Taşköprü'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Vali Avni Çakır - Son Dakika

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Bölgedeki bir köye sıçrayan yangında 4 ev ile 4 samanlık yandı.

İlçeye bağlı Derekaraağaç köyü Dumanlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye kent merkezi ile ilçelerden Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda arazöz ve iş makinesi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekiplerin çalışması sürüyor.

Yangın söndürme uçağı ve bir helikopterin de destek verdiği çalışmalara bölgedeki köylüler de katılıyor.

Alevler, yangın nedeniyle daha önce boşaltılan Derekaraağaç köyüne de ulaştı. Yangının sıçradığı Derekaraağaç köyü Tekeoğlu Mahallesi'nde 4 ev ile 4 samanlık yandı.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, rüzgarın etkisiyle yangının kontrolden çıktığını söyledi.

Yangının çevre köyleri tehdit eder hale geldiğini anlatan Vali Çakır, "Şu an tedbir amaçlı 6 köyümüzü ve mahallemizi boşalttık." dedi.

Yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Çakır, "Havadan 1 uçak ve 2 helikopterle, yerde de yeteri kadar araç ve ekipmanla müdahale ediyoruz ama maalesef rüzgarın da etkisiyle şu an kontrolümüzde değil. Havanın kararmasıyla havadan müdahale imkanı son buldu. Bu akşam da karadan dozerlerimiz, kepçelerimiz ve arazözlerimiz ile ve yeteri kadar insan gücümüzle çalışıyoruz. Şu an için yangın yayılmaya devam ediyor. Ama can ve mal kaybı söz konusu değil. İnşallah sabaha kadar kontrol altına almayı umut ediyoruz." diye konuştu.