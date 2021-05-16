Araç sürücülerinin ve yolcuların belgelerini kontrol eden ekipler, Kovid-19 tedbirlerine uyulması konusunda uyarılarda bulunuyor.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Amasya- Erzincan kara yolu kontrol noktasında araçları kontrol ediyor.

Amasya 'nın Taşova ilçesinde, jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 'tam kapanma' nedeniyle denetimlere devam ediyor.

CHP'li vekiller 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne "128 milyar dolar nerede?" yazılı dev bir pankart astı