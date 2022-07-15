Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk , köprünün açılış töreninde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın liderliğinde halkın desteğiyle, darbecilere karşı dik durulduğu, karanlık bir günden aydınlığa erişilen bir gün olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

İsmail Bayram, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Taşova'da yeni açılan köprüye '15 Temmuz Şehitler Köprüsü' ismi verildi - Son Dakika

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