Son dakika haberi: Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Minnihanov'dan Türk yatırımcılara çağrı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi: Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Minnihanov'dan Türk yatırımcılara çağrı Açıklaması

16.10.2020 13:19
Son dakika haberi: Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Minnihanov'dan Türk yatırımcılara çağrı Açıklaması, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Tataristan'da Türk firmalarının 2 milyar dolardan fazla yatırımının bulunduğunu belirterek, "Türk firmalarına, Tataristan'ı, Rusya ve Avrasya ekonomik bölgesine çıkış noktası olarak görmelerini teklif ediyoruz.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Tataristan'da Türk firmalarının 2 milyar dolardan fazla yatırımının bulunduğunu belirterek, "Türk firmalarına, Tataristan'ı, Rusya ve Avrasya ekonomik bölgesine çıkış noktası olarak görmelerini teklif ediyoruz." dedi.

Minnihanov, İzmir programı kapsamında İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) düzenlenen "İzmir-Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Ekonomik İşbirliği Toplantısı"na katıldı.

Buradaki konuşmasında, iki ülke arasındaki iş birliklerinin gelişmesine özel önem verdiklerini söyleyen Minnihanov, iş birliklerinin gelişmesiyle Rusya Federasyonu ile Türkiye arasındaki ilişkilerin de büyüdüğünü ifade etti.

Minnihanov, Tataristan ve Türkiye'deki 18 belediyenin kardeş şehir anlaşmasıyla yakın ilişki içinde bulunduğunu söyledi.

Türkiye ile Tataristan arasında düzenli uçak seferlerinin olduğunu hatırlatan Minnihanov, "Türkiye, Tataristan'ın önemli bir yurt dışı partneridir. Tataristan'da Türk firmalarının 2 milyar dolardan fazla yatırımı bulunuyor. Pek çok Türk şirketi başarılı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Tataristan'ın Rusya Federasyonu içinde petrokimya, otomotiv, elektronik ve tarım sanayisi alanlarında önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Minnihanov, "Türk iş çevrelerinin bundan sonra da Tataristan'da projeler geliştireceğini ümit ediyoruz. Türk firmalarına, Tataristan'ı, Rusya ve Avrasya ekonomik bölgesine çıkış noktası olarak görmelerini teklif ediyoruz." diye konuştu.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de Tataristan'ın Türk yatırımcılar tarafından en çok tercih eden bölgelerden biri olduğunu söyledi.

Bu toplantının ekonomik ve ticari ilişkilere olumlu yansıyacağına inandığını belirten Özgener, bugün imzalanacak mutabakat zaptı ile "Türkiye-Tataristan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu"nun kurulacağını bildirdi.

Özgener, göreve yeniden seçildikten sonra ilk ziyaretini İzmir'e gerçekleştiren Minnihanov'a teşekkür ederek, "İzmir ile Tataristan arasındaki bu değerli buluşmanın önümüzdeki dönemde çok önemli iş birliklerine dönüşeceğine inanıyorum." dedi.

Toplantının bitiminde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Tataristan Ticaret ve Sanayi Odası arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Konuk Cumhurbaşkanı daha sonra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti.

Tataristan'dan iş heyetinin de eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Minnihanov, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'i de ziyaret edecek, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bazı fabrikalarda incelemelerde bulunacak.

Cumhurbaşkanı, Tataristan, Rusya, Türk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Minnihanov'dan Türk yatırımcılara çağrı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

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