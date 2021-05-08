Tatlıcılar korona virüs gölgesinde bayram mesaisine başladı - Son Dakika

Tatlıcılar korona virüs gölgesinde bayram mesaisine başladı

IĞDIR - Iğdır'da Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte tatlıcılar korona virüs kısıtlamaları gölgesinde bayram mesaisi için kolları sıvadı.

Artan korona virüs vakaları nedeniyle ülke genelinde tam zamanlı kapanma uygulanırken Iğdır'da kısıtlamadan muaf olan iş yerleri arasında yer alan tatlı imalathanelerinde yoğun çalışma temposu başladı. Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte korona virüs kuralları çerçevesinde çalışmalarına başlayan imalathanelerde tatlı siparişlerinin yetiştirilmesi için çalışmalar hızlandırıldı. Pandemi nedeniyle işlerinde yüzde 50 oranında düşüş yaşandığına dikkat çeken işletme sahipleri buna rağmen işveren olarak işçilerini mağdur etmemeye dikkat ettiklerini söylediler.

'En çok ilgi gören tatlı düz baklavadır'

Tatlı sektörüne çocuk yaşlarda başlayan ve 15 senedir bu işle uğraşan tatlı ustası Gökhan Kaban, "Şu an geçen seneye göre normalde bin tepsi tatlı çıkarıyorken şimdi bu sayıyı 500'e kadar düşürdük. Normal şartlarda 8-10 çeşit tatlı çıkarırken bayramın yaklaşması ile beraber bu sayıyı 15-20 çeşide kadar çıkardık. Tatlıda tepsi sayısını azalttık çeşitliliğini ise arttırdık. En çok ilgi gören tatlı düz baklavadır. Bu düz baklava her sene olduğu gibi bu senede diğer baklavalara göre en çok satılan çeşit olacak gibi. Baklavalarımız 180 derecede pişiyor. Baklavanın pişme süresi ise 30 ile 45 dakika arasında değişebiliyor" dedi.

'Bir yıl boyunca Ramazan ayını bekliyoruz'

Tatlı sektörünün de diğer sektörler gibi korona virüs salgınından olumsuz etkilendiğini kaydeden işletme sahibi İbrahim Kızılay, bu seneki satışların ise yarı yarıya düştüğünü söyledi. Kızılay, bu süreçte ise işveren ve işçi olarak birbirlerine destek çıktıklarını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Her sektörde olduğu gibi tatlı sektöründe de korona virüs etkisi hissediliyor. Normal şartlarda biz bir yıl boyunca Ramazan ayını bekliyoruz. Bu Ramazan ayında tatlı satışlarının en çok olduğu aydır. Önceki yıllara oranla korona virüs nedeni ile satışlarımızda neredeyse yarı yarıya bir düşüş yaşandı. Biz de işverenler olarak bir sürü personel çalıştırıyoruz. Bu çalışanlarımızı en azından mağdur etmemek adına vardiya sistemine döndük. Yani bir hafta bir ekip çalışıyor diğer hafta ise bir başka ekip çalışıyor. Amacımız, gayemiz bu yöntemle herkes evine ekmek götürebilsin. Hepimiz bu şekilde birbirimize destek oluyoruz."