Son dakika haberi... Tatlıcıların bayram mesaisi başladı - Son Dakika

Son dakika haberi... Tatlıcıların bayram mesaisi başladı

Son dakika habere göre Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Diyarbakır'da bulunan tatlı imalathaneleri yoğun mesai harcamaya başladı.

Son dakika haberi... Tatlıcıların bayram mesaisi başladı, System.String[]

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Diyarbakır'da bulunan tatlı imalathaneleri yoğun mesai harcamaya başladı. Şehir içi ve dışından sipariş alan tatlı imalatçıları, bayram nedeni ile gece gündüz çalışarak siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. Normal zamanlarda günlük 50 tepsi kadayıf çeşitleri üretilirken, bayram yoğunluğuyla bu rakam bine kadar çıkıyor.

Diyarbakır'ın tatlıda marka yüzü olan Kadayıfçı Sıtkı Usta işletmecilerinden Mehmet Altunbay, bayrama az bir süre kala yoğun mesaiye başladıklarını söyledi. Günlük 50 tepsi üretim yapıldığını belirten Altunbay, bayram yoğunluğuyla birlikte bunun bin tepsiye kadar çıktığını ve kendilerinin bu kadar tercih edilmesinin nedeninin, birinci sınıf malzeme kullanımı, kaliteli işçilik ve işlerini severek yapmak olduğunu vurguladı. Merdiven altı yapılan üretime de dikkat çeken Altunbay, sağlıksız şartlarda ve ucuz malzeme kullanıldığı için vatandaşın sağlığıyla oynandığını ve vatandaşların buna dikkat etmesi gerektiği uyarısında bulundu.

"TÜRKİYE'NİN AĞZINI BİZİM DİYARBAKIR BURMA KADAYIFIYLA TATLANDIRACAĞIZ"

Yaşanan yoğunlukla ilgili açıklamalarda bulunan Altunbay, bayrama az bir süre kala yoğun mesainin başladığını, normalde tek ya da iki vardiya ile çalışıldığını ifade etti. Bayram yoğunluğundan dolayı üç vardiyaya çıktıklarını aktaran Altunbay, "Bayramda gelen siparişlere yetişmek adına üç vardiya ile çalışıyoruz. İlk etapta dört çeşit un ve sudan elde ettiğimiz burma kadayıfı üretiyoruz. Daha sonra da tepsinin altına pekmez ve tereyağı sürüyoruz. Burma kadayıfın daha iyi kızarması için. Tereyağını sürdükten sonra burma kadayıfın içine öğütülmüş fıstık ve çiğ kadayıfı harmanlıyoruz. Fıstıklı ya da cevizli isteğe bağlı hangisini isterlerse içine sarıp tepsiye diziyoruz. Tepsiye dizdikten sonra pişme aşamasında da ocağa bırakıyoruz. Yaklaşık 5 dakika piştikten sonra yağını veriyoruz. Piştikten sonra bir 5 dakika dinlendirip şerbetini veriyoruz. Bir 15 dakika dinlendikten sonra da tüketilmeye hazır oluyor. Burma kadayıf, fıstıklı ve cevizli dayanma süresi daha çok olduğu için fıstıklı ve cevizli kadayıf daha çok tercih ediliyor. Fıstıklı kadayıf 65 lira, cevizli kadayıf 55 lira, baklava çeşitlerimizde var. Fıstıklı 75 lira, cevizli 70 lira. Korona virüsten dolayı hijyen tedbirlerimizi de üst seviyeye çıkarttık. Halkımıza daha hijyenli tatlı bir bayram geçirmeleri için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

"FISTIK YERİNE BEZELYE VEYA YER FISTIĞI BOYANIP HALKIMIZA FISTIK DİYE VERİLİYOR"

Merdiven altı işletmecilere de dikkat çeken Altunbay, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben tatlıyı 65 liraya satarken, adam 25 liraya, 20 liraya tatlı satıyor. Kalitesiz ürünlerin tüketilmesini istemiyoruz, sağlıklarını bozar. Biz şeker pancarından üretilmiş toz şeker kullanıyoruz. Onlar daha ucuz, daha rahat elde ettikleri glikoz şekerini kullanıyorlar. Milletimizin sağlığıyla oynuyorlar, milletimizin dikkat etmesini istiyoruz. Fıstık yerine bezelye ve yer fıstığını boyayıp halkımıza fıstık diye veriyorlar. Normalde biz günlük üretimimiz 50 tepsi civarında. Bayramdan dolayı şuan bayrama hazırlık yapıyoruz, yaklaşık 500-600 tepsi, bin tepsiye yakın üretip tüketeceğiz inşallah. Kadayıfçı Sıtkı Usta ailesi olarak bizim farkımız kalitemizdir. Kullandığımız ürünlerin hepsinin birinci sınıf olmasıdır. İyi bir işçilik, iyi bir ustalıktır. İşimizi severek yapıyoruz. Severek yaptığımız içinde güzel şeyler, kaliteli tatlılar elde ediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından tercih ediliyoruz. Bayramdan dolayı şehir dışından birçok ilden sipariş geldi, tatlı göndereceğiz. Tüm Türkiye'nin ağzını bizim Diyarbakır burma kadayıfıyla tatlandıracağız."

(Rıdvan Kılıç/İHA)

Kurban Bayramı, Diyarbakır, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 02:22

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Tatlıcıların bayram mesaisi başladı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Cumhurbaşkanı Edoğan'a Sümela Manastırı teşekkürü Son Dakika: Türkiye'de 28 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 963 yeni vaka tespit edildi Şeyma Subaşı, aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu: Daha ne kadar saçmalayacaksınız, o benim abimdir İçişler Bakanlığı, Davutoğlu'nun "50 bin Uygur Türk'ü Çin'e verilecek" iddiasına yanıt verdi Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı Hükümetten kaynakları, okulların 31 Ağustos'ta açılması için üzerinde konuşulan tek şartı açıkladı Rize Valiliği'nden bayram öncesi korona uyarısı: Ne sebeple olursa olsun bir araya gelmekten kaçının Mahkeme öncesi kızına "Geliyorum" diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı Mersin'de 4 askerin şehit düştüğü kazada kahreden detay! Şoför "Ben kendimi feda ediyorum" demiş YKS'de sınavdan 30 dakika erken çıkarılan 12 öğrencinin mağduriyeti giderildi Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasına sert tepki: Hezeyan bildirisi, zillet ve hezimet beyannamesi Ayrılması gündemde olan Radamel Falcao, Galatasaray'da kalmayı planlıyor: Eski halime döneceğim Her gün 200 vakanın görüldüğü Konya'da, maske ve sosyal mesafe unutuldu
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü         
16:22
Uzun zamandır Beşiktaş'ın gündeminde olan Fabrice N'Sakala, son maçı öncesinde takım arkadaşlarıyla vedalaştı Uzun zamandır Beşiktaş'ın gündeminde olan Fabrice N'Sakala, son maçı öncesinde takım arkadaşlarıyla vedalaştı         
16:21
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti         
15:55
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı         
15:47
Erol Bulut, Alanya ve Malatya'da beraber çalıştığı teknik ekibiyle birlikte Fenerbahçe'ye gitmek istiyor Erol Bulut, Alanya ve Malatya'da beraber çalıştığı teknik ekibiyle birlikte Fenerbahçe'ye gitmek istiyor         
15:42
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar         
15:07
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı         
15:04
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş         
14:42
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti         
14:30
Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak         
14:29
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Süper Lig'e çıkmaları halinde takıma 10 milyon TL prim verecek Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Süper Lig'e çıkmaları halinde takıma 10 milyon TL prim verecek         
14:22
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı         
14:20
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü 70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü         
13:45
ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı         
13:27
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi         
13:26
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor         
12:20
Filistinli genç Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı         
12:05
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı         
11:47
Kavgalı oldukları ailenin otomobilini tahtalarla parçaladılar! Dehşet anları kamerada Kavgalı oldukları ailenin otomobilini tahtalarla parçaladılar! Dehşet anları kamerada         
11:47
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun? Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?         
11:28
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı         
11:22
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ayasofya'daki hutbede Atatürk'e dil uzatma söz konusu değil Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ayasofya'daki hutbede Atatürk'e dil uzatma söz konusu değil         
11:17
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı         
11:12
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış         
10:56
15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi 15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi         
10:15
2 binden fazla erkeği jigolo olma vaadiyle kandırdılar! Bilgisayarı inceleyen polis gördüklerine inanamadı 2 binden fazla erkeği jigolo olma vaadiyle kandırdılar! Bilgisayarı inceleyen polis gördüklerine inanamadı         
09:49
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu         
09:45
Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı         
08:38
Belediye başkanının yasak aşk skandalında 2. perde! Şoförün karısı konuştu: Kumpasa alet edildim Belediye başkanının yasak aşk skandalında 2. perde! Şoförün karısı konuştu: Kumpasa alet edildim         
07:48
Akrabalar arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti Akrabalar arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti         
03:59
Günlük burç yorumları 28 Temmuz 2020 Salı (Haftalık burç yorumları) Günlük burç yorumları 28 Temmuz 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)         
00:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2020 21:27:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Tatlıcıların bayram mesaisi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei