Son dakika haberi! Tatvan'da çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberi! Tatvan'da çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

23.06.2022 20:55
Son dakika haberi! Tatvan'da çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

Son dakika haberler... Bitlis'in Tatvan ilçesinde otluk ve tezek yığınlarının bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde otluk ve tezek yığınlarının bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Tatvan ilçesine bağlı Dibekli köyünde vatandaşlar tarafından kışın sobalarda yakılmak için toplanan tezek yığını bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Kısa sürede ot ve tezek yığınını saran alevler köyde paniğe neden oldu. Otluk alanda çıkan yangını gören vatandaşlar durumu Tatvan İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan İtfaiye ekipleri, yangını rüzgarın etkisiyle daha fazla büyüyüp yerleşim yerlerine sıçramadan söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - BİTLİS

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Bitlis, Tatvan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Tatvan'da çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Tatvan'da çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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