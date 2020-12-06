Son dakika haberi... Tatvan'da sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Bitlis'in Tatvan ilçesindeki cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri, anonslarla vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Alınan tedbirlere ve kararlara vatandaşların uymasından dolayı ilçedeki cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Esnaf gün boyunca kepenkleri kapalı tutarken, market ve fırınlar siparişler doğrultusunda evlere servis yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamı dışında bulunan iş kollarından dolayı trafik akışı seyrek de olsa devam ederken, polis ekipleri hem kaldırımlarda, hem de otoyolda denetimlerine devam etti.

İlçedeki farklı noktalarda denetimlerini sürdüren polis ekipleri, kurallara uymayanlara hem uyarılarda bulundu, hem de idari para cezası uyguladı.

Koronavirüs veya temaslısı gerekçesiyle evinde karantinada bulunması gereken ve trafik denetimlerine takılan bir vatandaşa idari para cezası kesildi ve tedbir amacıyla ikamet ettiği adrese gönderildi.