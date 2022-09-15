Son dakika haberi! Tavan arasında kaçak sigara ve tütün ele geçirildi; 2 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Tavan arasında kaçak sigara ve tütün ele geçirildi; 2 gözaltı

15.09.2022 17:13
Son dakika haberi! Tavan arasında kaçak sigara ve tütün ele geçirildi; 2 gözaltı

Son dakika haberlerine göre KÜTAHYA'da, polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda, özel düzenekle açılan tavan arasına gizlenmiş 7 bin 880 adet kaçak sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

KÜTAHYA'da, polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda, özel düzenekle açılan tavan arasına gizlenmiş 7 bin 880 adet kaçak sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Alipaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinde bandrolsüz sigara ve tütün satışı yapıldığını belirledi. Şüpheli M.G. ve Z.G.'yi takibe alan ekipler, iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda kaçak sigaraları tavan boşluğuna gizlemeye yarayan elektrikli düzenek tespit edildi. Şüphelilerin, polisin fark etmemesi için düzeneğin şalterini kapattığı belirlendi. Açılan tavanda 7 bin 880 adet kaçak sigara ile 2 kilo 100 gram bandrolsüz tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Tavan arasında kaçak sigara ve tütün ele geçirildi; 2 gözaltı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Tavan arasında kaçak sigara ve tütün ele geçirildi; 2 gözaltı - Son Dakika
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