Son dakika haberi! Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

30.03.2022 18:40
Son dakika haberi! Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi... Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilin şarampole gitmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilin şarampole gitmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı ilçesi Balıköy Beldesi Değirmisaz Köyü yakınında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı istikametinden Değirmisaz Köyü istikametine seyreden Eyüp O. 'nun (32) kullandığı 43 NZ 724 sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile şarampole gitti.

Kazada otomobil sürücüsü Eyüp O. yaralandı.

Yaralı 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. - KÜTAHYA

Son dakika haberi! Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

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Tavşanlı, Kütahya, Balıköy, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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