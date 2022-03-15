Son dakika haberi | Tavşanlı'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Tavşanlı'da trafik kazası: 3 yaralı

15.03.2022 19:53
Son dakika haberi | Tavşanlı'da trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika haberler... Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tunçbilek istikametinden Tavşanlı istikametine seyir halinde bulunan Muhsin A. idaresindeki 16 AAY 781 plakalı otomobil ile akaryakıt istasyonundan Tunçbilek istikametindeki yola çıkmakta olan Ali O. (77) İdaresindeki 43 U 5880 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüsü Muhsin A. (67) ve araçta yolcu olarak bulunan Nuriye O. (77) ve diğer araçtaki yolcu Arife A. (61) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

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Tunçbilek, Tavşanlı, Tragger, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Tavşanlı'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Tavşanlı'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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