Son dakika haberi... Tayinle gelen memurda koronavirüs çıktı, kurum kapatıldı - Son Dakika

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, tayinle gelen bir memurun koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü geçici süreyle kapatıldı. Memur tedaviye alınırken, temas ettiği 15 kişi karantinaya alındı.

Şavşat Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne tayin olan bir memurun koronavirüs testi pozitif çıktı. Memur, Artvin Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Toplum Sağlığı Merkezi Filyasyon ekipleri memurun temas ettiği belirlediği 15 kişiyi de karantinaya aldı. Karantina süresince İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü geçici süreyle kapatıldı.