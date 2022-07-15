- Tayland'da askeri helikopter ormanlık alana düştü

BANGKOK - Tayland'da askeri helikopter, kalkıştan kısa süre sonra yaşadığı motor arızası nedeniyle acil iniş yaptığı sırada düştü, 7 asker yaralandı.

Tayland'ın güneyindeki Songkhla kentinde sabah saatlerinde 7 askeri personel ile havalanan Blackhawk tipi askeri helikopter, kalkıştan kısa bir süre sonra motor arızası yaşadı. Helikopter, acil iniş yapmak için düz bir arazi arandığı sırada bölgedeki ormanlık alana düştü. Helikopterdekilerin yardımına bölge sakini koştu, 6 asker helikopterden yaralı şekilde çıkarıldı. Bulunduğu yerde sıkışan pilot ise daha sonra olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile kurtarıldı. Kaza sırasında patlama yaşanmaması faciayı önledi. Kaza sonrası bölge askeri biriminden yapılan açıklamada, 7 personelin hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi. Askerlere ilk müdahaleyi yapan köylülere ve tarla işçilerine de teşekkür edildi.