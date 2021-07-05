Tayland'ın başkenti Bangkok'un güneydoğusunda fabrikada meydana gelen patlamada en az 11 kişinin yaralandığı bildirildi.
Suvarnabhumi Havalimanı yakınlarındaki Bang Phli'de bir plastik palet fabrikasında sabaha karşı 03.00 civarında patlama oldu.
Yetkililer, 1'i ağır 11 kişinin yaralandığını ve hastaneye sevk edildiğini bildirdi.
Patlama nedeniyle bölge sakinleri tahliye edildi.
Patlamanın hissedildiği Suvarnabhumi Havalimanı yetkilileri uçuşlarda herhangi bir aksama olmadığını belirtti.
Patlamanın nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Fabrikadaki işçileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Tayland'da bir fabrikada patlama: 11 yaralı - Son Dakika