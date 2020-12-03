Son dakika haberi | Tayland'da sel felaketi: 5 ölü - Son Dakika

Son dakika haberi | Tayland'da sel felaketi: 5 ölü

03.12.2020 14:39
Son dakika haberi | Tayland'da sel felaketi: 5 ölü, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Tayland'ın güneyinde etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerde 5 kişi hayatını kaybetti.

Tayland'ın güneyinde etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerde 5 kişi hayatını kaybetti.

Channel News Asia'da yer alan habere göre, Tayland'ın güneyindeki 7 eyalette muson yağmurlarının neden olduğu ani su baskınları sonucu 5 kişi öldü.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ölümlerin tamamının Nakhon Si Thammarat kentinde meydana geldiği ve bölgede 255 binden fazla konutun zarar gördüğü bildirildi.

Yerel basın Nakhon Si Thammarat'da insanların bir botun üstünde kürek çekerken, hastane personelinin ise seli engellemek için acil servisin etrafına kum torbaları dizerken çekilmiş görüntülerine yer verdi.

Tayland, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Tayland'da sel felaketi: 5 ölü - Son Dakika


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