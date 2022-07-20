Tayland'ın güneyindeki Chumphon eyaletinden Koh Tao adasına gitmek üzere hareket eden bir sürat teknesinde yangın çıktı. Yerel saatle 14.30'da teknenin motorunda yaşanan arıza sonrasında çıkan yangında 18 yolcu ve 2 mürettebat yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, 2'sinin durumunun ağır olduğu aktarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BANGKOK

Kaynak: İHA

Tayland, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi: Tayland'da sürat teknesinde yangın: 20 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.