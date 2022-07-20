Son dakika haberi: Tayland'da sürat teknesinde yangın: 20 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Tayland'da sürat teknesinde yangın: 20 yaralı

20.07.2022 16:41
Son dakika haberi: Tayland'da sürat teknesinde yangın: 20 yaralı

Son dakika haberine göre Tayland Körfezi'nde bir sürat teknesinin motorunda yaşanan arıza nedeniyle çıkan yangında 20 kişi yaralandı.

Tayland Körfezi'nde bir sürat teknesinin motorunda yaşanan arıza nedeniyle çıkan yangında 20 kişi yaralandı.

Tayland'ın güneyindeki Chumphon eyaletinden Koh Tao adasına gitmek üzere hareket eden bir sürat teknesinde yangın çıktı. Yerel saatle 14.30'da teknenin motorunda yaşanan arıza sonrasında çıkan yangında 18 yolcu ve 2 mürettebat yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, 2'sinin durumunun ağır olduğu aktarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BANGKOK

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Kaynak: İHA

Tayland, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Tayland'da sürat teknesinde yangın: 20 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Tayland'da sürat teknesinde yangın: 20 yaralı - Son Dakika
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