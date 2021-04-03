Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yanan 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
Bangkok Valisi Aswin Kwanmuang yaptığı açıklamada, aralarında kurtarma gönüllerinin olduğu çok sayıda kişinin binada mahsur kaldığını bildirdi.
2'si kurtarma görevlisi 3 kişi yıkıntılar altında can verirken 6 kişi yaralandı.
Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Tayland'da yanan binanın çökmesi sonucu 3 kişi öldü - Son Dakika