Son dakika haberi! Taziye, nişan ve düğünlere kameralı yakın takip - Son Dakika

Son günlerde düğün, nişan ve taziyeler dolayısıyla korona virüs vakalarında artışın yaşandığı Adıyaman'da sivil polis ekipleri, kural ihlallerini bundan sonra yaka kamerası ile tespit edecek.

Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, sivil polislerin nişan, düğün ve taziyelerde yaka kameralarıyla kural ihlallerini tespit edeceği belirtildi. Açıklamada, "Vakaların artışında önemli bir yer tutan düğün, nişan ve taziye gibi kalabalık ortamlarda, tedbirlerin gerek düğün salonu işletmecileri gerekse düğün sahipleri tarafından uygulanmadığını belirleyen yetkililer yeni bir uygulama başlattı. Bu zamana kadar yapılan uyarılara rağmen, düğün, nişan ve taziye gibi kalabalık ortamlarda Korona Virüs tedbirlerine aykırı olarak maske, sosyal mesafe veya hijyen kurallarına uymayanlara İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca idari yaptırım uygulanacak. Bu ihlaller, düğünlerin herhangi bir saatinde davetli gibi gelen sivil polislerin üzerinde bulunan yaka kamerası ile kayıt altına alınacak. Özellikle maske takma kuralına uyulmaması, gelin ve damat haricinde oyun oynanması, halay çekilmesi ya da sosyal mesafe kuralına aykırı şekilde bir araya gelinmesi, takı merasimi düzenlenmesi durumunda sorumluluklarına göre düğün sahibi veya düğün salonu işletmecisi hakkında idari yaptırım işlemleri başlatılacak. Tedbirler hakkında yeterince bilgilendirme ve tebligat yapıldığını ve artık tüm ilgililerce uygulanması gereken tedbirlerin bilindiğini vurgulanırken, her düğün, nişan ve taziye alanına sivil polislerin yaka kamerası ile denetim yapacağını ve tespit edilen ihlaller hakkında ikaz edilmeksizin cezai işlemin uygulanacak" ifadeleri kullanıldı. - ADIYAMAN