- TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, 14. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri'ni Başlattı

İSTANBUL - Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 14. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri'ni başlattı.

24-26 Temmuz tarihlerinde "TBF Akademi" platformu üzerinden online olarak, canlı düzenlenen seminerin açılış konuşması olarak yayınlanan söyleşide ilk olarak Covid-19 pandemisi sürecini değerlendiren Türkoğlu, "Pandemi süreci tüm dünyayı ve spor branşlarını etkilediği gibi basketbolu da sekteye uğrattı. Biz de insan sağlığını ön planda tuttuğumuz için, kulüplerimiz ve devletimizin ilgili kurumları ile yaptığımız istişareler sonucunda, liglerimizi sonlandırma kararı almak durumunda kaldık. Bu zorlu süreçte tüm basketbol paydaşları bizimle iş birliği yaptı. Bu anlamda onlara ne kadar teşekkür etsem azdır. Maalesef bu virüs bir süre daha hayatımızın bir parçası olacak gibi gözüküyor. Biz TBF olarak bu süreci layıkıyla yönetebilecek bilgi ve beceriye sahibiz. Tabii ki toplumu ilgilendiren konularda Gençlik ve Spor Bakanlığı'na da bağlıyız ve bazı hareketlerimizi onların tebliğleri üzerine yapıyoruz. Dolayısıyla hep beraber hareket ederek en doğru yol haritasını çizeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Böyle güzel eserleri basketbol kültürümüze armağan edebilmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Yaklaşık iki buçuk yıllık bir çalışma sonrası basketbolseverlerle buluşan online eğitim platformu TBF Akademi'nin ve TBF tarafından yayımlanan Türkiye'nin Basketbol Aşkı ile Türkiye Basketbol Tarihi kitaplarının hayata geçirilmiş olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Türkoğlu, "Böyle güzel eserleri basketbol kültürümüze armağan edebilmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Basketbol Tarihi ve Türkiye'nin Basketbol Aşkı kitapları basketbol hafızamızın kayıt altına alınabilmesi açısından çok değerli. TBF Akademi ise antrenörlerimizden yöneticilerimize, velilerimizden oyuncularımıza, basketbolumuzun tüm aktörlerinin eş zamanlı gelişimine katkı sağlayacak olması açısından bizler için çok kıymetli. TBF Akademi ile kullanıcılar; 60'ın üzerinde eğitmenin 185'in üzerinde hazırlamış olduğu eğitime ve 1250'nin üzerindeki videoya ulaşabilecek. Böylelikle 81 ilimizden tüm katılımcılarımıza eşit imkanları sunabilmiş oluyoruz. Çok yoğun bir katılım da söz konusu. Biz mümkün olduğu kadar çok insana dokunabilmeyi, bu derin bilgi ve deneyim bankasını onlara ulaştırabilmeyi umuyoruz" dedi.

"Katılımcı sayısı bizi çok mutlu ediyor"

TBF önderliğinde, WABC (Dünya Basketbol Antrenörleri Birliği) ve TÜBAD (Türkiye Basketbol Antrenörler Derneği) iş birlikleriyle düzenlenen, Türkçe dışında İngilizce ve Arapça yayını da olan, FIBA onaylı 14. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri'ni de değerlendiren Hidayet Türkoğlu, "Katılımcı sayısı bizi çok mutlu ediyor. Yapmış olduğumuz işlerin insanlar tarafından takdir edilmesi ve sahiplenilmesi bizi gururlandırıyor. FIBA gibi, WABC gibi kurumlarla kurduğumuz iyi ilişkiler de böyle işler çıkartmamızı kolaylaştırıyor. Gönül bizleri takip eden binlerce katılımcımızla bir araya gelebilmeyi isterdi ancak pandemi süreci nedeniyle seminerimizi bu yıl online olarak düzenledik. Bizler için bu denli önemli organizasyonları engel ve imkansızlık tanımadan düzenlemeye devam ediyoruz. Seminerimizin, hem yurt içinden hem de yurt dışından katılan, çok güçlü bir konuşmacı kadrosu var. Her katılımcıya çok önemli değerler katacağımıza inancımız tam. Umarım herkes keyifli bir seminer geçirir" şeklinde konuştu.