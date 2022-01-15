Son dakika haberi... TBMM 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk ve Gençlik Buluşmaları Satranç Turnuvası başladı - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk ve Gençlik Buluşmaları Satranç Turnuvası başladı.

TBMM tarihine ve işleyişine yönelik gençlerde farkındalık oluşturulması amacıyla başlayan turnuvanın ilkine 7-8 yaş grubunda 14 ilden 48 sporcu katıldı.

Şubat ve mart aylarında birer turnuva daha düzenlenecek. Her turnuvada 3 tur oynandıktan sonra ilk 6'ya girenler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamındaki final turnuvasında yarışma hakkı kazanacak.

Bugünkü turnuva sonunda çocuklara ödül olarak kupa ve madalyaları takdim edildikten sonra bazı hediyeler verilecek ve TBMM gezdirilecek.

Turnuvanın açılışına TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay katıldı.

Açılışta konuşan Kumbuzoğlu, çocukları TBMM'de görmenin apayrı bir heyecan ve gurur verdiğini belirterek, "Sevgili çocuklar sizleri çok seviyoruz, sizler bizim geleceğimizsiniz, ümidimizsiniz, varlığımızsınız. Değerli veliler sizler de çok değerlisiniz, sizler olmasanız bu çocuklar burada olmazdı. Sizin gayretiniz, şevkiniz bu çocukları buraya getirdi. Değerli federasyon başkanımızın heyecanı beni her zaman etkilemiştir, 2000 yılından bu yana işin içinde, bu etkinliği daha önemli hale getirdiniz, şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Satrancın çok önemli bir spor olduğunu, beyni ve aklı kullanmayı geliştirdiğini vurgulayan Kumbuzoğlu, "O nedenle sevgili çocuklar bu yüce Meclise gelmenizin bu heyecanı daha da pekiştireceğine inanıyorum." dedi.

Başkan Tulay ise çok anlamlı bir turnuvayı Meclis çatısı altında düzenlemekten duydukları memnuniyeti ifade ederek, "TBMM ve Federasyonumuz arasında bir protokol imzaladık. Protokolün kapsamı çok geniş, en önemli nedeni çocuklarımızın ve gençlerimizin Meclis çatısı altında bulunmaları turnuva için de olsa buradaki havayı teneffüs etmeleri ve Meclisimizin farkında olmaları bizim için son derece önemlidir. Çok kıymetli sporcular sizler 7-8 yaşındayken bu yüce Meclisin çatısı altında satranç gibi çok önemli bir branşta yarışmaya geldiniz. Kıymetini biliyorsunuz ama ileriki yaşlarda eminim ki çok daha farkında olacaksınız." diye konuştu.

Başkan Tulay, bu güzel turnuva için TBMM Başkanı Mustafa Şentop başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na ve katkı sağlayan herkese çok teşekkür ettiğini belirtti.