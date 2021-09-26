NUR SULTAN - TBMM Başkanı Mustafa Şentop Kazakistan'da - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, 28 Eylül'de düzenlenecek Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 10. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'a geldi.

Şentop ve beraberindeki heyet, Nur Sultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'nda, Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu Meclis Başkan Yardımcısı Pavel Kazantsev, Kazakistan Parlamentosu Maliye ve Bütçe Komisyonu Başkanı Marat Kusainov, Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ve Nur Sultan Vali Yardımcısı Ashat Oralov tarafından karşılandı.

Heyette, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Türkiye-Kazakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin ve İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş yer alıyor.

Mustafa Şentop, 28 Eylül'de düzenlenecek Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 10. Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.