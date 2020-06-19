Son dakika haberi! TBMM Başkanı Şentop: "Adaylık konusu netleşmiş oldu, hayırlı olsun" - Son Dakika

Son dakika haberi! TBMM Başkanı Şentop: "Adaylık konusu netleşmiş oldu, hayırlı olsun"

Son dakika haberi... TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkan adaylığıyla ilgili, "Milletvekili arkadaşlarımızın da değerlendirmeleri neticesinde tekrar adaylık konusu netleşmiş oldu.

Son dakika haberi! TBMM Başkanı Şentop:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkan adaylığıyla ilgili, "Milletvekili arkadaşlarımızın da değerlendirmeleri neticesinde tekrar adaylık konusu netleşmiş oldu. Hayırlı olsun" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve AK Parti grup başkanvekilleri tarafından adaylığının açıklanmasından sonra gazetecilere açıklama yaptı. TBMM Başkanlığı seçimi ile ilgili resmi takvimin 2 Temmuz'da başlayacağını hatırlatan Şentop, "Nihayetinde milletvekili arkadaşlarımızın da değerlendirmeleri neticesinde tekrar adaylık konusu netleşmiş oldu. Hayırlı olsun" değerlendirmesini yaptı.

MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesine ilişkin soru üzerine ise Şentop, "Esas gündem Meclis Başkanlığı seçimiydi. Malumunuz benim 24 Şubat'taki seçimimde de bana destek vermişlerdi. Bu bakımdan teşekkürlerimizi ifade ettim, yeni dönemde de destek konusunda görüştük. Kendileri bu konuda olumlu yaklaştıklarını ifade ettiler. Birçok konuda Cumhur ittifakı çerçevesinde Türkiye'nin temel sorunları hakkında temel prensip birlikteliği var. Sadece siyasi birliktelik değil, ittifak anlamında değil, karşılıklı saygı, nezaket" ifadelerini kullandı.

"Diğer siyasi parti başkanları ile görüşmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna Şentop, "Resmi takvim başladıktan sonra değerlendireceğiz" karşılığını verdi.

Şentop, Meclis'te Covid tanısı konan kişi sayısına ilişkin soruyu şöyle cevapladı:

"Toplam 10 kişi demiştik. O arkadaşımızla birlikte 11 kişi oldu. Bunların 7'si iyileşti ve görevlerine başladı. Birisi meclis içerisinde çalışan kameraman arkadaşlarımızdan, diğer son teşhis konulan arkadaşımız Meclis personeli. Onlarla temas halinde olabilecek muhtemel arkadaşlarımızın testleri yapıldı. Geçen gün 420 arkadaşımıza test yapılmıştı. Temas ihtimali olan testlerin hiçbirisi pozitif çıkmadı. Toplam vaka sayısı 11. 7'si iyileşti, 4'ünün tedavisi sürüyor."

Bir gazetecinin Binali Yıldırım'ın aday olmayacağını açıkladığını hatırlatması üzerine Şentop, "Sayın Binali Yıldırım hem siyasi hareketimizin hem de siyasi büyüklerimizden. Çok önemli görevlerde bulundu. Bakanlık, başbakanlık. Kritik dönemlerde çok önemli siyasi duruş ortaya koydu. Ciddi krizleri Türkiye'nin aşmasında öncülük etti. Bu bakımından kendisine hem siyasi hareketimiz hem bizler müteşekkiriz. Binali Yıldırım önemli bir çerçeve, duruş, siyasi tecrübe ortayla koyduğunu ifade etmek isterim" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA

Binali Yıldırım, Mustafa Şentop, Milletvekili, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 05:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi! TBMM Başkanı Şentop: 'Adaylık konusu netleşmiş oldu, hayırlı olsun' - Son Dakika

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