ANKARA (İHA) – TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov'u Meclis'te ağırladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov ve beraberindeki heyeti Meclis'teki makamında ağırladı. Esedov'un, dost ve kardeş Azerbaycan'ın Başbakanı olarak ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Şentop, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hoş geldiniz" dedi.

Türkiye ve Azerbaycan dostluğunun, dünyada eşi bulunmayan bir yakınlık ve samimiyette olduğunu belirten Meclis Başkanı Şentop, "Bizler 'Tek millet iki devlet' diyebilen, hem iyi günde hem kötü günde diğerinin yanında tereddütsüz durabilen iki kardeş ülkeyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan dört siyasi parti, Ermenistan'ın saldırılarına başlamasından hemen bir gün sonra, 28 Eylül 2020 tarihinde Ermeni saldırganlığını en kuvvetli şekilde kınayan ortak bir bildiri yayımladı. 10 Aralık'ta Azadlık Meydanı'nda Mehmetçiğimizin Azerbaycan Ordusuyla birlikte geçit yaptığı Zafer Töreni, ilişkilerimizin geldiği seviyeyi gösteren bir gurur nişanesi oldu" ifadelerini kullandı.

Şentop, Türkiye'nin Güney Kafkasya'ya ilişkin vizyonunun; bölgesel sahiplenme temelinde istikrar, ortak güvenlik ve iş birliği alanı oluşturulması olduğunu vurgulayarak, "Bu çerçevede, Yukarı Karabağ'ın geleceği için Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in teklifi olan 'çok taraflı bölgesel iş birliği platformu kurulması' önerisini destekliyoruz. Bugüne kadar saldırganlığı ve hukuksuzluğu tercih ederek onca tarifsiz acıya sebep olan Ermenistan'ın, bu defa doğruyu yaparak barışın ortağı olmasını bekliyoruz. İyi niyetle ve samimi davrandığı takdirde, Ermenistan'ın atacağı olumlu adımlara aynı anlayışla karşılık vereceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır" dedi.

Hocalı katliamına ilişkin olarak da TBMM Başkanı Şentop, "Bundan 29 yıl önce, Ermenistan askeri güçleri tarafından, kardeşimiz ve soydaşımız Azerbaycan halkını hedef alan ve insanlık tarihine 'Hocalı Katliamı' olarak geçen vahşet, 21. asrın en büyük acılarından birisi olarak hafızalara kazınmıştır. Önümüzdeki hafta, Meclisimizin çatısı altında, Hocalı Katliamı'nın 29. yıl dönümünde, Büyükelçiliğinizin de iş birliğiyle bir resim sergisi düzenleyeceğiz. Bu müessif hadisenin yıl dönümünde katliamı bir kere daha telin edeceğiz" şeklinde konuştu.

Azerbaycan Başbakanı Ali Eedov ise, 13 vatandaşın şehit edilmesine ilişkin olarak, "13 Türk vatandaşının katledilmesi bizi de sarstı Sayın Meclis Başkanı size ve bütün milletvekillerine, Türk halkına başsağlığı diliyorum. Allah şehitlerimizi rahmet eylesin. Hem 13 şehidi hem diğer terör örgütü tarafından hayatlarını kaybetmiş şehitleri ve bizim şehitlerimizi Allah rahmet eylesin. Ben Azerbaycan halkının yaşadığı en çetin günlerde Ermenistan'ın saldırdığı ve 44 günlük savaşta ilk dakikadan itibaren Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere siz Sayın Meclis Başkanı ve diğer Türkiye'nin devlet adamları, milletvekilleri bütün Türk halkı ilk dakikadan itibaren bizim yanımızdaydınız. Bu bizim gücümüze güç verdi, biz bundan güçlendik. Bütün dünya bildi ki Azerbaycan yalnız değil ve sonuna kadar bizim yanımızda oldu. Azerbaycan halkı bu desteği hiç aklından çıkarmayacak. Büyük Türkiye ve Türk halkı bilmelidir ki 10 milyonluk Azerbaycan halkı da bir nefer gibi daima Türkiye'nin yanında olacaktır" diye konuştu. - ANKARA