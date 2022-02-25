Son dakika haberi... TBMM BAŞKANI ŞENTOP: ÇATIŞMALAR, SAVAŞLAR, İŞGALLER SORUNU ÇÖZMÜYOR - TAMAMI FTP'DE - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... TBMM BAŞKANI ŞENTOP: ÇATIŞMALAR, SAVAŞLAR, İŞGALLER SORUNU ÇÖZMÜYOR - TAMAMI FTP'DE

25.02.2022 17:14

Son dakika haber: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırıyı değerlendirip, "Biz gerek bölgemizde, gerekse dünyanın neresinde olursa olsun devletlerin arasındaki ihtilafların diyalog, müzakere yoluyla, barış yoluyla çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırıyı değerlendirip, "Biz gerek bölgemizde, gerekse dünyanın neresinde olursa olsun devletlerin arasındaki ihtilafların diyalog, müzakere yoluyla, barış yoluyla çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çatışmaların, savaşların, işgallerin sorunları çözmediğini bugüne kadar yaşamış olduğumuz bütün süreçler, tarih gösteriyor" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'da Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile birlikte 'Ombudsman Halkla Buluşuyor' programına katıldı. Programın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Şentop, Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırıyı değerlendirdi. İşgallerin sorunları çözmediğini belirten Şentop, "Arkadaşlar bu konuyla ilgili son gelişmelerle ilgili daha önce de açıklamalar yaptık. Tekrar söylüyorum, biz gerek bölgemizde, gerekse dünyanın neresinde olursa olsun devletlerin arasındaki ihtilafların diyalog, müzakere yoluyla, barış yoluyla çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çatışmaların, savaşların, işgallerin sorunları çözmediğini bugüne kadar yaşamış olduğumuz bütün süreçler, tarih gösteriyor. Yüz yıl önce dünya çok büyük savaşlar yaşadı. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, 100 milyonun üzerinde insan öldü. Hala ihtiraslar devam ediyor. Yani savaşlar, kan, gözyaşı, sorunları çözmüyor. Sorunları uluslararası hukuka göre anlaşmalara göre Ukrayna, Rusya arasındaki Minsk anlaşmaları var, iki anlaşma var. Hükümlere göre. müzakere ederek, diyalog yoluyla çözmek gerekir. Yoksa bu sadece Ukrayna, Rusya arasında değil başta bölgemiz olmak üzere, bütün Avrupa'yı, dünyayı etkileyebilecek bir sonuna dönüşme riski taşıyor. Biz bu bakımdan yine gerek Rusya, gerek Ukrayna yetkililerinin barışçı yollarla sorunların çözülmesi için diyalog ve müzakere zemini oluşturmaları noktasında çağrıda bulunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda Türkiye olarak arabulucu, uzlaştırıcı, adına ne denilirse denilsin ama barış yoluyla sorunu çözecek çözme konusunda yardımcı olunacağını, olunabileceğini Türkiye olarak ben söylemiştim, teklif etmişti sayın Cumhurbaşkanımız. İnşallah fazla kan dökülmeden, gözyaşı dökülmeden, sorun, müzakere ve diyalogla çözülür" diye konuştu.

'BÜTÜN BÖLGEDE CİDDİ TEDİRGİNLİK VAR'

Mevkidaşları ile görüşmeler yaptığının altını çizen Şentop, "Pazartesi günü ben Gürcistan'daydım. Gürcistan'da meclis başkanıyla da görüştük. Cumhurbaşkanıyla, başbakanla görüştük. Bütün bölgede bir ciddi tedirginlik olduğunu biliyoruz. Biz tekrar ifade edelim. Bütün taraflar sadece iki ülke değil. Konuya müdahil olan, görüş belirten herkes barış ve müzakere yolunu, diyalog yolunu önermelidir diye düşünüyorum. Gerekli irtibatta olduğumuz, görüştüğümüz herkese de bu mesajı ifade ediyoruz, söylüyoruz. Montrö Antlaşması önemli bu konuda Ukrayna büyükelçisinin de bir talebi olmuştu. Ama anlaşmadaki hükümler çok açık ve çok net. Türkiye bu anlaşma hükümlerini net bir şekilde kararlılıkla takip etmektedir. Bugüne kadar da böyle oldu. Bundan sonra da bu anlaşma hükümlerine Türkiye harfiyen riayet ediyor, edecek" dedi.

Son dakika haberi... TBMM BAŞKANI ŞENTOP: ÇATIŞMALAR, SAVAŞLAR, İŞGALLER SORUNU ÇÖZMÜYOR - TAMAMI FTP'DE
Son dakika haberi... TBMM BAŞKANI ŞENTOP: ÇATIŞMALAR, SAVAŞLAR, İŞGALLER SORUNU ÇÖZMÜYOR - TAMAMI FTP'DE
Son dakika haberi... TBMM BAŞKANI ŞENTOP: ÇATIŞMALAR, SAVAŞLAR, İŞGALLER SORUNU ÇÖZMÜYOR - TAMAMI FTP'DE

YORUMLAR
500
Kramatorks Tren Garı'nda uzun bekleyiş Kramatorks Tren Garı'nda uzun bekleyiş TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da konuştu Açıklaması TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da konuştu Açıklaması Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Putin'e 'müzakere' çağrısı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Putin'e 'müzakere' çağrısı

Mustafa Şentop, Müzakere, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... TBMM BAŞKANI ŞENTOP: ÇATIŞMALAR, SAVAŞLAR, İŞGALLER SORUNU ÇÖZMÜYOR - TAMAMI FTP'DE - Son Dakika


Son Dakika
17:22 Rasim Ozan Kütahyalı sonucu görünce baygınlık geçirdi! Barcelona eşleşmesi sevindirmedi
17:20 Aleyna Çakır davasında sonuç çıktı! Ümitcan Uygun'a 4 yıl 10 ay hapis cezası verildi
17:17 Kameralara takılan görüntü akıllarda soru işareti bıraktı! Sovyetler Birliği bayrakları Rus tanklarında
16:58 Son dakika: Savaş akaryakıtı da etkiledi! Benzin ve motorine büyük zam, fiyat 17 lirayı geçti
16:58 Pique'den Galatasaray paylaşımı! Mesajla meydan okudu
16:37 Kim bu Ukraynalı Neonaziler, ordudaki güçleri ne? Onları neden hiç duymadık?
16:35 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinde bu akşam neler olacak?
16:34 50 çocuk vardı! Rusya saldırının ikinci gününde yetimhaneyi füzelerle vurdu
16:30 Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Kadirov: Zelenski, Putin'i arayıp özür dilesin
16:23 AB, Putin ve Lavron'a yaptırım kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 17:31:30. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... TBMM BAŞKANI ŞENTOP: ÇATIŞMALAR, SAVAŞLAR, İŞGALLER SORUNU ÇÖZMÜYOR - TAMAMI FTP'DE - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement