Son dakika haberi... TBMM Başkanı Şentop: "Doğu Akdeniz ile alakası olmayan bazı ülkelerin, başta Fransa olmak üzere bu...
Son dakika haberleri: TBMM Başkanı Şentop: "Doğu Akdeniz ile alakası olmayan bazı ülkelerin, başta Fransa olmak üzere bu bölgeyle ilgili söz söylemeleri ancak bölge ülkelerinin sözlerinin bitmesinden sonra mümkün olabilir"
TBMM Başkanı Şentop: "Doğu Akdeniz ile alakası olmayan bazı ülkelerin, başta Fransa olmak üzere bu bölgeyle ilgili söz söylemeleri ancak bölge ülkelerinin sözlerinin bitmesinden sonra mümkün olabilir"
Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 07:29
Kaynak: AA
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