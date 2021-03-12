TBMM Başkanı Şentop: Gergerlioğlu'nun dosyası dün akşam Meclis'e geldi - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: Gergerlioğlu'nun dosyası dün akşam Meclis'e geldi

12.03.2021 12:29
TBMM Başkanı Şentop: Gergerlioğlu'nun dosyası dün akşam Meclis'e geldi, System.String[]

TBMM Başkanı Şentop: Gergerlioğlu'nun dosyası dün akşam Meclis'e geldiTÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, hakkında 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan verilen hapis cezası, Yargıtay tarafından onanan HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun fezlekesinin dün...

TBMM Başkanı Şentop: Gergerlioğlu'nun dosyası dün akşam Meclis'e geldi

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, hakkında 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan verilen hapis cezası, Yargıtay tarafından onanan HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun fezlekesinin dün akşam Meclis'e geldiğini söyledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birinci Meclis'te düzenlenen 'İstiklal Marşı'nın 100'üncü Yılını Anma Töreni ve İstiklal Sergisi Açılışı'na katıldı. Tören kapsamında Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşını kaleme aldığı anlar, devlet tiyatrosu sanatçısı tarafından canlandırıldı. Şentop, 12 Mart 1921'de İstiklal Marşı'nın 100'üncü yılının idrak edildiğini belirterek "İstiklal Marşı'nın çocuklara aktarımı milli, vatani görevdir. Bu aktarım bakım onarım yer yer yenileme ile mümkünse üstüne bir şeyler ekleme ile dirilişçi anlayışla yapılmalıdır. Üzerine hiçbir şey koymadan aktarırsanız silikleşir. Her 100 yılda yeni alimlerin, büyük düşünürlerin, sanatçıların çıkacağına devletimizin ebediyen hür yaşayacağına inancım tamdır" dedi. Şentop, konuşmasının ardından Mehmet Akif Ersoy'un özel eşyalarının sergilendiği odayı gezdi.

'ANAYASANIN İDEOLOJİSİ İSTİKLAL MARŞIDIR'Mustafa Şentop, programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şentop, "Bugün 12 Mart 2021. İstiklal Marşımızın Meclis'te bu binada bu salonda kabul edilişinin 100'üncü yıl dönümü. Yüzüncü yıldönümü sembolik seneler. İstiklal mücadelesini en iyi yansıtan şiir olması nedeniyle Meclis'te okunmuş, defalarca okunmuş, 12 Mart'ta kabulü üzerine tekrar okunmuş; milletimizin bütün fertlerinin 7'den 70'e aynı heyecanla okuduğu marş. Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle şükranla anıyorum. Atatürk başta olmak üzere istiklal mücadelemizin kahramanlarına minnet duyuyorum. Meclis'te siyasi partiler arasında farklar var, eleştiriler var; ama İstiklal Marşıyla ilgili bütün partiler bir araya geldi, mutabakat metnimiz istiklal marşımız. Anayasanın ideolojisi olacaksa o ideoloji istiklal marşıdır" diye konuştu. 'BİR DAHA DARBE İHTİMALİ ORTAYA ÇIKMAYACAKTIR'Şentop, 12 Mart 1971 muhtırasının yıl dönümü olduğunun hatırlatılması üzerine şöyle konuştu: "12 Mart 1971'de askeri müdahale yaşandı. Meclisin fesih edildiği süreç değildi, muhtıra ile hükümetin düşürülmesi hedeflenmişti. Dışarıdan, uzaktan kumanda ile bakanlar kurulu kurulmuş, güvenoyu aldırılmış, 2 yıl idare edilmiştir. 12 Mart vesilesi ile sistem tartışması bağlamında 12 Mart'ta Meclis kapanmıyor. Çoğunluğa sahip olduğu halde istifa ettiriliyor, ardından akla gelmeyecek isimlerle teknokrat hükümeti kuruluyor. Parlamento dengelerini düşürmek suretiyle, akla gelmeyecek hükümetlerin kurulduğunu gördük. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kurmanın nedeni buydu, halk doğrudan hükümeti seçsin idi. 12 Mart yanlışlığı gösteren en güzel örnektir, kimsenin aklına gelmeyen hükümet kurdurulmuştur, lanetliyorum. Türkiye'den bir daha darbecilerin ortaya çıkacağını düşünmüyorum. 15 Temmuz'da milletimiz darbecilere müsaade etmeyeceğini göstermiştir. Bir daha böyle ihtimal ortaya çıkmayacaktır" dedi.'GERGERLİOĞLU DOSYASI GELDİ'

Şentop, gazetecilerin sorusu üzerine, 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan verilen hapis cezası, Yargıtay tarafından onanan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan fezlekenin dün akşam Meclise geldiğini söyledi. Şentop, "Meclis Başkanlığı, gelen fezlekeleri Karma Komisyon'a sevk ediyor. Ondan sonraki çalışma Karma Komisyon'un çalışmasıdır. Gergerlioğlu dosyası dün akşam itibarıyla gelmiş. Önce bir dosyayı göreyim" dedi.

Mustafa Şentop, Yargıtay, Türkiye, Terör, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop: Gergerlioğlu'nun dosyası dün akşam Meclis'e geldi - Son Dakika


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