Son dakika haberi! TBMM Başkanı Şentop'tan Fransa'ya çok sert tepki - Son Dakika

Son dakika haberi! TBMM Başkanı Şentop'tan Fransa'ya çok sert tepki

08.11.2020 00:57
Son dakika haberi! TBMM Başkanı Şentop'tan Fransa'ya çok sert tepki, System.String[]

Son dakika habere göre Fransa'da okullarında Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerle ilgili öğretmenlerine verdikleri tepki nedeniyle polis tarafından evleri basılan 4 çocuğun sorgulanması ile ilgili açıklama yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Fransa'da yapılanlar devlet eli ile yapılan bir eşkıyalıktır.

Fransa'da okullarında Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerle ilgili öğretmenlerine verdikleri tepki nedeniyle polis tarafından evleri basılan 4 çocuğun sorgulanması ile ilgili açıklama yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Fransa'da yapılanlar devlet eli ile yapılan bir eşkıyalıktır. Amerika'da kimin başkan olacağı Türkiye Amerika ilişkilerini etkileyeceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat'ta yer alan Ebüzziya Ailesi'nin matbaacılık serüveninin anlatıldığı "Kültür ve Sanat Hayatımızda Ebüzziya Ailesi" sergisini gezdi. Ziyarette Şentop'a Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve sergi küratörü Ömer Faruk Şerfioğlu eşlik etti.

Zeytinburnu Belediyesinin şeref defterini imzalayan TBMM Başkanı Şentop, sergi ile ilgili açıklamada bulunarak, Zeytinburnu Belediyesi'ni kültür sanat faaliyetlerinden dolayı tebrik etti. Sergiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Şentop, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İş iyice çığırından çıkmış gibi gözüküyor"

Fransa'nın Albertville şehrindeki okullarında Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerle ilgili öğretmenlerine verdikleri cevaplar nedeniyle "terörist muamelesi" gören 4 çocuk ile ilgili soruyu yanıtlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Fransa'da uzun zamandır bütün Müslümanları tedirgin eden gelişmeler yaşanıyor. İslam dünyasını, İslam coğrafyasında yaşayan herkesi bütün Müslümanları endişe ile takip edilmesine sebep olan gelişmeler, olaylar var. Daha önce İslam dininin Peygamberi, peygamberimiz Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin fikir özgürlüğü, ifade hürriyeti kapsamında yayınlanmasına dair başta Cumhurbaşkanı Macron'un ve Fransız siyasetçilerin bunları destekleyen açıklamaları oldu. İş iyice çığırından çıkmış gibi gözüküyor. Sadece İslam dinine ve onun peygamberine hakareti ifade hürriyeti kapsamında görmenin ötesinde insanları bu hakaretleri desteklemeye zorlayacak birtakım adımlar atıldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Devlet eli ile yapılan bir eşkıyalıktır"

Şentop konuşmasının devamında, "Maalesef geçen gün yaşanan 4 küçük çocuk, bunların 3'ü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Türk çocuklar. Bir tanesi de Cezayirli bir ailenin çocuğu. 10 yaşında olan çocuklar sabah çok erken bir saatte maskeli özel terör timleri tarafından uzun namlulu silahlarla evlerinden alınıyorlar. Bunlar polis merkezine götürülüyorlar. 11 saat polis merkezinde herhangi bir hukuki itham, suçlama hukuken olmaksızın tutuluyorlar. Aileleri de aynı şekilde sorgulanıyor. Bu yapılanlar Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bağlamında bütün hukuk sistemlerinin kurallarının ihlali anlamına geliyor. Devlet eli ile yapılan bir eşkıyalıktır. Çok açık olarak ifade ediyorum. Ben bu sabah Paris büyükelçimiz ile daha detaylarıyla konuyu konuştum. Bilgi aldım. Aileler de bu konuda gereken adımları hukuki olarak atma konusunda kararlılar. Fransa'nın yapmış olduğu bütün devletlerin ve toplumların karşı çıkmasını gerektiren çok vahim bir hukuk tanımazlık. Az önce de ifade ettim; tekrar ediyorum. Bir eşkıyalıktır. Bunun hesabı mutlaka hukuk kuralları içerisinde sorulmalıdır" şeklinde konuştu.

"Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en tartışmalı başkanlık seçimi olacak"

ABD seçimlerindeki son durum hakkındaki soruyu yanıtlatan Şentop, "Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimler her zaman problemli olmuştur. Bazen adaylardan birinin çok iddiasız olduğu zamanlarda sükünetle geçen seçimler olmuştur. 19. Yüzyılın başlarına kadar seçimlerde ciddi sıkıntılar yaşandığı görülmektedir. Sanıyorum Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en tartışmalı başkanlık seçimi olacak. Henüz sonuçlar tam belli olmadığı için karakolda ve mahkemede devam edecek kısımları da var. Bazı eyaletlerdeki seçimlerin bir kısmı zaten taşındı" diye konuştu.

"Kimin başkan olacağının Türkiye Amerika ilişkilerini etkileyeceğini düşünmüyorum"

ABD seçiminin Türkiye ile ilişkileri nasıl etkileyeceği ile ilgili konuşan Şentop, "Ben ABD Türkiye ilişkileri olarak başkanların muhakkak etkileri var. Sonuç itibariyle Türkiye-Amerika ilişkileri çok başkan görmüştür. Çok kongre, çok senatör, temsilciler meclis üyeleri değişmiştir. Bu ilişkilerde, zaman zaman bazı sıkıntılar yaşanmıştır ama devam etmiştir. Ben kimin başkan olacağının Türkiye Amerika ilişkilerini belirleyici nitelikte bir şekilde etkileyeceğini düşünmüyorum. Ben bir an önce seçimlerin sonuçlanmasını tablonun netleşmesi için arzu ederim" dedi. - İSTANBUL

Hakaret, Fransa, Polis, TBMM, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! TBMM Başkanı Şentop'tan Fransa'ya çok sert tepki - Son Dakika


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