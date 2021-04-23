Son dakika haberi | TBMM Başkanı Şentop: "Tarihimizin maküs zamanları olarak andığımız terör saldırıları, darbe ve vesayet girişimleri ile demokrasimize darbe vurulmak... - Son Dakika

Son dakika haberi | TBMM Başkanı Şentop: "Tarihimizin maküs zamanları olarak andığımız terör saldırıları, darbe ve vesayet girişimleri ile demokrasimize darbe vurulmak...

23.04.2021 23:59

Son dakika haberine göre TBMM Başkanı Şentop: "Tarihimizin maküs zamanları olarak andığımız terör saldırıları, darbe ve vesayet girişimleri ile demokrasimize darbe vurulmak istense de, dün olduğu gibi bugün de aziz milletimiz bir vücudun azaları gibi kenetlenerek, "Ya İstiklal ya Ölüm" düsturuyla, büyük ve güçlü...

TBMM Başkanı Şentop: "Tarihimizin maküs zamanları olarak andığımız terör saldırıları, darbe ve vesayet girişimleri ile demokrasimize darbe vurulmak istense de, dün olduğu gibi bugün de aziz milletimiz bir vücudun azaları gibi kenetlenerek, "Ya İstiklal ya Ölüm" düsturuyla, büyük ve güçlü Türkiye idealine sahip çıkmıştır"

-"101 yıl önce aziz milletimizin vatanın birliği ve milletimizin dirliğini temin için var gücüyle çalışma kararlılığını ve zorluklarla mücadele azmini bugün de aynı inanç ile korumaktayız"

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, "Milli mücadele sadece, vatanını savunan bir milletle yabancı işgalciler arasında bir müsademe, bir çatışmadan ibaret değildir. Milli Mücadele bir tarafıyla karakterlerin, kişiliklerin savaşıdır" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis'te tören düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetler Komutanı Adnan Özbal ve milletvekilleri katıldı.

Şentop, burada yaptığı konuşmada meclis'in ve ilk üyelerinin milli mücadelenin ve milli iradenin atan kalbi, işleyen beyni, söyleyen dili, eyleyen bileği olduğunu söyleyerek, "Haklı bir mücadelenin meşru bir şekilde yönetildiği bu muazzez mekanın manevi ruhuyla, aydınlık geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımızı ve gençlerimizi muhabbetle kucaklıyor, milletimizin ve soydaş ve akraba toplumların ve kalbi Türkiye ile atan bütün dostlarımızın 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum" dedi.

Tarihin, milletler ve devletlerarasında cereyan eden mücadeleler ile dolu olduğuna vurgu yapan Şentop, şunları kaydetti:

"Kudreti karşısında titrenilen nice hükümdar, nice devlet, günü gelmiş daha güçlü bir hükümdar ve devlet karşısında mağlup olmuş, zeval bulmuştur. Dolayısıyla her güç zevale, her güçlü mağlubiyete mahkumdur. Fakat mağlup edilemeyen yegane güç, imandır. Bazıları imanı soyut ve şahsi bir dar manaya hapseder. Oysa iman, soyut ve şahsi bir özden, somut ve toplumsal bir hale inkılap ettiğinde mağlup edilmesi imkansız bir güce dönüşür. En sarih ve veciz haliyle İstiklal Marşında ifadesini bulan Milli Mücadele, işte bu türden bir imanın tezahürüdür. Milletimiz için edebi bir metin olmaktan ziyade, ebedi bir mücadele kılavuzu olan İstiklal Marşında zafere olan itimadın imana dayandırılması bu sebebledir."

"Milli Mücadele bir tarafıyla karakterlerin, kişiliklerin savaşıdır"

101 yıl önce Birinci Meclis'te toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, yokluğa mahkum edilmek istenen, vatanı işgal, ordusu terhis edilmiş bir milletin var olma mücadelesinin mücessem hali ve karargahı olduğunu bildiren Şentop, "İlk gün meclise gelebilen 115 milletvekilinin içinde toplumun her kesimini temsil eden milletvekilleri vardır. Köylü, gazeteci, din adamı, asker kökenli milletvekilleri, Büyük Millet Meclisi sıralarında aynı gaye uğruna ahenkle çalışmışlardır. Denilebilir ki; milli mücadelenin merkezi ve karargahı olan Büyük Millet Meclisine asıl ruhunu veren, Birinci Meclis üyelerinin milli tahassüs ve dayanışma hususunda sergiledikleri müşterek tavır ve istiklal-i tamm iradesinin tahakkukuna duydukları sarsılmaz inançtır. Büyük Millet Meclisi bu haliyle, milletin Ankara'da ve zafer yolunda atan kalbi olmuş, şahsi veya siyasi ihtilaflar çatışma ve çekişme mevzuu yapılmamıştır. Birinci Mecliste görev yapan milletvekilleri adeta, Gazi Mustafa Kemal'in Amasya Tamimi ilan edilirken ortaya koyduğu 'Ortada İttihatçılık, İtilafçılık yoktur. Memleket meselesi vardır' yaklaşımını rehber edinmişlerdir. Tam bu noktada şu hususu belirtmek isterim ki; milli mücadele sadece, vatanını savunan bir milletle yabancı işgalciler arasında bir müsademe, bir çatışmadan ibaret değildir. Milli Mücadele bir tarafıyla karakterlerin, kişiliklerin savaşıdır" şeklinde konuştu.

23 Nisan'da savaş zamanı açılan Meclis'in, yine savaş zamanı, sadece sekiz ay sonra haklılığını hukuk ve meşruiyet zemininde sürdürmek için 1921 Anayasası'nı yaptığını, 1921 Anayasası'nın ilk maddesi olarak "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" maddesinin kabul edildiğini hatırlatan Şentop, "Egemenliğin sahibi olan millet, idarenin de sahibi olmuştur" ifadelerini kaydederek, şunları aktardı:

"Bu durum da gösteriyor ki, Milli Mücadele döneminden bize kalan miras yalnızca cesaret değil, aynı zamanda bir zihniyettir. O zihniyet, meseleler ne denli çetin, vatan ve millet ne kadar zorda olursa olsun çözümün ancak milli iradeye dayanarak bulunabileceğidir. Dolayısıyla, vatanın, milletin ve devletin iyiliğini gözettikleri iddiasıyla milli iradeye müdahale edilebileceğini düşünenler, bu türden müdahaleleri onaylayanlar veya müdahale imasında bulunanlar, sadece demokrasinin işleyen kurallarıyla değil, Cumhuriyetin kurucu ruhuyla da temelden çelişmektedirler."

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan'ın, Ulusal Egemenlik Bayramı olarak kutlanmasının yanı sıra dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramı olmasının da Türk milleti için ayrıca bir iftihar vesilesi olduğuna dikkat çeken Şentop, "Savaş zamanında bayram olup olmaması uzun uzun tartışılmış ve nihayetinde halkın manevi birliğini ve moral değerlerini yükseltmek amacıyla bayram ilan edilmiştir. İlk olarak 1921'de çıkarılan bir kanunla 'Hakimiyeti Milliye Bayramı' olarak kutlanmış, 1922'deki kutlamalara çocuklar da dahil edilmiştir. 1923 yılında Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin bugünkü adıyla Çocuk Esirgeme Kurumu'nun katkılarıyla savaş yetimleri ve öksüzleri için yardım toplanmaya başlanmıştır" dedi.

Ayrıca Şentop, 101 yıl önce Meclis'e asılan Türk Bayrağı önünde Meclis Özel Defteri'ni de imzaladı.

Son dakika haberi | TBMM Başkanı Şentop: Tarihimizin maküs zamanları olarak andığımız terör saldırıları, darbe ve vesayet girişimleri ile demokrasimize darbe vurulmak...
Son dakika haberi | TBMM Başkanı Şentop: Tarihimizin maküs zamanları olarak andığımız terör saldırıları, darbe ve vesayet girişimleri ile demokrasimize darbe vurulmak...
Son dakika haberi | TBMM Başkanı Şentop: Tarihimizin maküs zamanları olarak andığımız terör saldırıları, darbe ve vesayet girişimleri ile demokrasimize darbe vurulmak...
Son dakika haberi | TBMM Başkanı Şentop: Tarihimizin maküs zamanları olarak andığımız terör saldırıları, darbe ve vesayet girişimleri ile demokrasimize darbe vurulmak...

Mustafa Şentop, Vefat, Darbe, Terör, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberi | TBMM Başkanı Şentop: 'Tarihimizin maküs zamanları olarak andığımız terör saldırıları, darbe ve vesayet girişimleri ile demokrasimize darbe vurulmak... - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

'128 milyar dolar' iddiasına yanıt veren Kavcıoğlu, Türkiye'nin altın ve döviz rezervini açıkladı '128 milyar dolar' iddiasına yanıt veren Kavcıoğlu, Türkiye'nin altın ve döviz rezervini açıkladı Arnavutluk'a kaçan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yeri tespit edildi Arnavutluk'a kaçan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yeri tespit edildi Kansere yakalanan genç oyuncu Arif Güloğlu, tedaviye olumlu yanıt verdi Kansere yakalanan genç oyuncu Arif Güloğlu, tedaviye olumlu yanıt verdi Son Dakika: ABD Dışişleri Sözcüsü: 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığımızı açıklayacağız Son Dakika: ABD Dışişleri Sözcüsü: 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığımızı açıklayacağız Siirt'te sokak ortasına bırakan boş tabut mahallelide korkuya neden oldu Siirt'te sokak ortasına bırakan boş tabut mahallelide korkuya neden oldu Yasak aşk iddialarıyla başı dertte olan Hadise, O Ses'teki jüri koltuğundan ayrıldı Yasak aşk iddialarıyla başı dertte olan Hadise, O Ses'teki jüri koltuğundan ayrıldı İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun 23 Nisan sözlerine tepki gösterdi! İBB'den yanıt gecikmedi İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun 23 Nisan sözlerine tepki gösterdi! İBB'den yanıt gecikmedi Şiddet gördüğü eski sevgilisinden tehditler alan Yasemin, korkudan otomobilde yaşıyor Şiddet gördüğü eski sevgilisinden tehditler alan Yasemin, korkudan otomobilde yaşıyor

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
VeBitcoin kurucusu İlker Baş'ın bahis bayisi sahibi olduğu ortaya çıktı VeBitcoin kurucusu İlker Baş'ın bahis bayisi sahibi olduğu ortaya çıktı         
00:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü'nde çocuklarla buluştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü'nde çocuklarla buluştu         
23:40
Faaliyetleri durdurulan VeBitcoin ofisinde arama! Şirket yöneticilerine ulaşılamadı Faaliyetleri durdurulan VeBitcoin ofisinde arama! Şirket yöneticilerine ulaşılamadı         
23:25
2 milyar dolarlık vurgunla ortadan kaybolan Faruk Fatih Özer'in Sedat Peker ile bağlantılı olduğu iddia edildi 2 milyar dolarlık vurgunla ortadan kaybolan Faruk Fatih Özer'in Sedat Peker ile bağlantılı olduğu iddia edildi         
22:16
Kumarhanede çalışan 37 yaşındaki ABD'li kadından çırılçıplak kaya tırmanışı Kumarhanede çalışan 37 yaşındaki ABD'li kadından çırılçıplak kaya tırmanışı         
21:27
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in babası konuştu: Son zamanlarda biraz durgundu Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in babası konuştu: Son zamanlarda biraz durgundu         
19:40
Mide bulandıran ilişki! ABD'li genç kadın, nişanlısının 61 yaşındaki babasından çocuk yaptı Mide bulandıran ilişki! ABD'li genç kadın, nişanlısının 61 yaşındaki babasından çocuk yaptı         
16:07
MHP'li Saffet Sancaklı'nın oğlu, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ortağı çıktı MHP'li Saffet Sancaklı'nın oğlu, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ortağı çıktı         
15:24
Gelinini ve birlikte yakaladığı şahsı öldüren kayınpederin ifadesi ortaya çıktı: İçeriden sesler geliyordu Gelinini ve birlikte yakaladığı şahsı öldüren kayınpederin ifadesi ortaya çıktı: İçeriden sesler geliyordu         
14:24
İmamoğlu, özensiz tören yapılmasına kızıp İl Milli Eğitim Müdürü'ne patladı: Zavallı, paran yoksa büyükşehirden iste İmamoğlu, özensiz tören yapılmasına kızıp İl Milli Eğitim Müdürü'ne patladı: Zavallı, paran yoksa büyükşehirden iste         
14:00
Bir ailenin yok olduğu kazada, uyuşturucu testinin yapılacağı idrar örneğinin döküldüğü ortaya çıktı Bir ailenin yok olduğu kazada, uyuşturucu testinin yapılacağı idrar örneğinin döküldüğü ortaya çıktı         
13:29
Emre Belözoğlu, saha kenarında Aykut Kocaman'la ne konuştuğunu anlattı Emre Belözoğlu, saha kenarında Aykut Kocaman'la ne konuştuğunu anlattı         
12:52
Videoları internete düştü! Kripto Tosuncuk, sosyal medya fenomeni ile gününü gün etmiş Videoları internete düştü! Kripto Tosuncuk, sosyal medya fenomeni ile gününü gün etmiş         
11:37
Gülben Ergen de kripto para mağduru: Tepetaklak olduk Gülben Ergen de kripto para mağduru: Tepetaklak olduk         
09:56
Kripto parada her şeyini kaybeden emlakçı intihar etti Kripto parada her şeyini kaybeden emlakçı intihar etti         
09:52
Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi         
09:39
Usta Oyuncu Reha Özcan, Seksenler dizisine dahil oldu Usta Oyuncu Reha Özcan, Seksenler dizisine dahil oldu         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2021 00:53:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | TBMM Başkanı Şentop: "Tarihimizin maküs zamanları olarak andığımız terör saldırıları, darbe ve vesayet girişimleri ile demokrasimize darbe vurulmak... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei