Son dakika haberi: TBMM Başkanı Şentop, vefatının 28. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefatının 28. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı rahmetle andı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin ekonomik ve sosyal değişimine, dünyaya açılmasına koyduğu misyon ve vizyonla öncülük eden, geleceğe dönük çalışmaları ile Türkiye'ye çağ atlatan ilk sivil Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı, vefatının 28. yıl dönümünde rahmet ve minnetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.