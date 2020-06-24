Son dakika haberi! TBMM Başkanı Şentop, Volkan Bozkır'ı kabul etti - Son Dakika

-TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Birleşmiş Milletler'in 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine başlayan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ı karşılaması
-İkilinin sohbet etmesi
-TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması
Birleşmiş Milletler'in 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine başlayan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ın konuşması
TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşmiş Milletler'in 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine başlayan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ı kabul etti.