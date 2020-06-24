Son dakika haberi! TBMM Başkanı Şentop, Volkan Bozkır'ı kabul etti - Son Dakika

TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşmiş Milletler'in 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine başlayan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ı kabul etti.

-İkilinin sohbet etmesi

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