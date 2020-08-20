TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, çocukların, çocuk olmanın üstünde çok daha zor işleri yüklendiğini belirterek, "Çocuk sosyal, psikolojik gelişiminde ve eğitim ayağında aksaklıklara uğruyor. Bu noktada çocuk işçiliğiyle mücadele etmemiz gerektiğiyle yola çıktığımız bir süreç." dedi.

Katırcıoğlu ve beraberindeki komisyon üyeleri, çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik örnek çalışmaları yerinde görmek üzere Ordu'ya geldi.

İlk ziyareti Büyükşehir Belediyesine yapan heyet, ardından Vali Tuncay Sonel'i makamında ziyaret etti.

Vali Sonel, burada yaptığı konuşmada, komisyonda yer alan milletvekillerini kentte görmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Aralarında bulunamayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in dün kaza geçirdiğini anımsatan Sonel, "Dün olayın olduğu ilk andan itibaren takip ettik. Dirseğinde bir kırık vardı. Tedavisi yapıldı çok şükür. Hepimiz için kazasız belasız günler diliyorum." dedi.

"Çocuklarımız çok özel"

Katırcıoğlu ise Çocuk Hakları Alt Komisyonu'nun çocukların üstün yararını sağlamaya yönelik tüm siyasi partilerin ortak ittifakıyla kurulmuş bir komisyon olduğunu anlattı.

Çocukların çok özel olduğuna işaret eden Katırcıoğlu, "Kadınlarımızla ilgili, çocuklarımızla ilgili özellikle bu konularda siyasetin yapılmadığı, yapılmaması gereken alanlar. Bu sorunları çözebilmek için. Böyle niyetle kurulmuş bir alt komisyon var. Çalışmalarımıza hızla başladık. Yurt içi, yurt dışı temaslarımız oldu." diye konuştu.

Çocukların temel sorunlarını incelediklerinde, çocuk işçiliğiyle ilgili bir takım sorunların olduğunu gördüklerini aktaran Katırcıoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çocuk işçiliğiyle mücadelesine TBMM olarak kendilerinin de katkı sağlamak istediklerini ve bu kapsamda geçen aylarda Şanlıurfa'da çocuk işçiliğiyle ilgili bir inceleme ziyareti yaptıklarını anlattı.

Katırcıoğlu, Ordu'da fındık toplama sürecinde başka şehirlerden gelen aileler ve beraberinde getirdiği çocukların olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Burada yerinde bir inceleme yapmak istedik. Hem ailelerle yüz yüze, birebir temas kuralım istedik. Hem de bu mücadelede İçişleri Bakanlığımız, yine Aile Bakanlığımızın ortak ve İLO'nun da ortak yürüttüğü METİP projesi var. O uygulamayı da yerinde incelemek istedik. Bu projenin nasıl işlediğini, iyi ve olumlu yönlerini, aksayan yönlerini yerinde inceleyip, bunu en iyi noktaya getirerek başka illerde de uygulama niyetiyle Ordu'da bir inceleme ziyaretinde bulunuyoruz."

Çocukların en çok zorlandığı konunun eğitim hayatından yoksun kalmaları olduğuna dikkati çeken Katırcıoğlu, "Yani çocuklar çalışırken okullarını, eğitimlerini yarım bırakıyorlar. Çocuk olmanın üstünde çok daha zor işleri yükleniyorlar. Çocuk sosyal, psikolojik gelişiminde ve eğitim ayağında aksaklıklara uğruyor. Bu noktada çocuk işçiliğiyle mücadele etmemiz gerektiğiyle yola çıktığımız bir süreç. Bu temaslarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından Valilik Toplantı Salonu'nda, TBMM Çocuk Hakları Komisyonu Toplantısı basına kapalı gerçekleştirildi.