Son dakika haberi | TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

Son dakika haberi | TBMM Genel Kurulu

Son dakika gelişmesine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye demokrasisinin bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu savunarak, "Yapılması gereken şey, dünyada örnekleri var, Anayasa'ya sahip çıkacaksınız, hukuka, yargıya emir vermeyeceksiniz ancak bu şekilde ekonomik krizden çıkabiliriz.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye demokrasisinin bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu savunarak, "Yapılması gereken şey, dünyada örnekleri var, Anayasa'ya sahip çıkacaksınız, hukuka, yargıya emir vermeyeceksiniz ancak bu şekilde ekonomik krizden çıkabiliriz." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda partilerin grup önerileri görüşüldü.

İYİ Parti, "Gençlerin sınav kaygıları ile 2020 YKS'nin temmuz ayı sonrasına ertelenmesi" hakkındaki grup önerisini Genel Kurul gündemine taşıdı.

İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra HDP'nin "Koronavirüs pandemisinin iktisadi etkileri kapsamında alınan borçlandırmaya dayalı tedbirlerin etkileri"ne ilişkin araştırma önergesinin öncelikli olarak görüşülmesine yönelik grup önerisi ele alındı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, ülkenin pandemi öncesinde ekonomik kriz içerisinde olduğunu ve 8 milyon işsiz bulunduğunu, salgın nedeniyle bu sayının 15 milyona yükseldiğini iddia etti.

Paylan, AK Partili yöneticilerin kamu bankalarına telefon ederek belirli kişi veya şirketlere kredi verilmesini sağladıklarını iddia etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Paylan'ın, AK Partili yöneticilere yönelik sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, iddiasını kanıtlamaya davet etti.

"Her 3 gençten biri işsiz"

HDP'nin grup önerisi üzerinde söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, işsiz sayısının 14 milyona yaklaştığını, kayıt dışılık oranının yüzde 35 olduğunu, her 3 gençten birinin iş bulamadığını savundu.

Ağbaba, pandemi nedeniyle ekonomik paket açıklayan ülkelerin kendi yurttaşlarına yönelik yardım oranının yüzde 18 olduğunu belirterek, "Türkiye, 4,5 milyon çalışanına 6 milyar; 5,5 milyon yoksuluna 5,5 milyar para veriyor. Bu rakama baktığımız zaman yüzde 2,2 vermişiz. İşçiye ve işsize yapılan yardım toplamı 11 milyar lira, dünyaya yardım etmiş ama kendi yoksulunu unutmuş." ifadesini kullandı.

Ülkedeki ekonomik kriz ortamında iktidarın gerginlik üretmeye, demokrasiyi yok etmeye çalıştığını ileri süren Ağbaba, "Düşman kim? Her toplantıda 'Ce-Ha-Pe…' Utanmasalar 'Coronayı bu ülkeye Ce-Ha-Pe getirdi.' diyebilirler. Demokrasimiz bir saldırıyla karşı karşıya. Yapılması gereken şey, dünyada örnekleri var, Anayasa'ya sahip çıkacaksınız, hukuka, yargıya emir vermeyeceksiniz ancak bu şekilde ekonomik krizden çıkabiliriz. Yeni düşmanlar yaratarak, 'Bay Kemal' diyerek bu krizden çıkamazsınız." diye konuştu.

"Türkiye demokrasisi, her geçen gün güçleniyor"

AK Partili Mehmet Muş, Ağbaba'nın sözlerine cevaben, iktidarı devraldıklarında 100 liralık verginin 85 lirası faize harcanırken, bu tutarın şu anda 12 liraya düşürüldüğünü belirtti.

Türkiye demokrasisinin her geçen gün güçlendiğine işaret eden Muş, demokrasinin olmadığı bir yerde muhalefetin iktidara gelme ümidinin de olmayacağını söyledi. Muş, "Demek ki Türkiye'de bir demokrasi standardı var ki siz de sandık yoluyla iktidara gelmek için çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kayyum atamalarını eleştirerek, "O sizin, meydanında şiir okuyup mağdur olduğunuz, ardından milletvekili seçilip Genel Başkanınızı buraya taşıyan Siirtliler, 31 Mart'ta Belediye Başkanını seçtiler. Siz oyla alamadığınız Siirt'e kayyum atamaya tenezzül ettiniz. 18 yılda demokrasinin sıklet terazisinde yüz kat daha hafif bastığınızın ispatıdır Siirt üçlemesi." sözlerini sarf etti.

AK Partili Muş, Özel'in sözleri üzerine, kayyumların atanma nedenlerini milletin gayet iyi bildiğini, vergilerin millete hizmet yerine terör için servis edilmesine asla müsaade etmeyeceklerini belirtti.

HDP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

"SGK, Covid-19'u iş kazası olmaktan çıkardı" iddiası

CHP, "Salgın sürecinde çalışanların durumları"na ilişkin grup önerisini Genel Kurul gündemine getirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK), Covid-19'u "iş kazası" olmaktan çıkaran bir genelge yayımlayarak, Covid-19 nedeniyle geçici olarak iş göremeyecek olan işçilere geçici iş göremezlik ödeneği, yaşamını kaybedenlerin ailelerine iş kazasından kaynaklanan ölüm geliri ile kamu görevlilerine yönelik vazife malullüğü aylığının ödenmesini engellediğini iddia etti.

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, partisinin iktidarında pandemi sürecinin başarıyla yönetildiğini belirterek, "Bu, hepimizin gururudur; muhalefetiyle iktidarıyla bu ülkenin başardığı, bu ülkede son on yedi yılda ortaya konulan ve bütün milletimizin istifadesine sunulan çok kıymetli bir başarıdır." sözlerini sarf etti.

Yegin, SGK'nin söz konusu genelgesine ilişkin de şunları kaydetti:

"Genelge, kovid hastalığıyla ilgili olarak gelen sigortalılara provizyon almaları gerektiğini belirten bir genelge olup hastalığa yakalanan sigortalıyı ne iş kazası kapsamına almakta ne de iş kazası kapsamının dışına çıkarmaktadır. Bir olayın SGK açısından iş kazası sayılabilmesi için sigortalının SGK'ye başvurması ve bu başvuru doğrultusunda da olayın müfettişlerce incelenmesi gerekmektedir. Bu genelge Kovid-19 hastalığına yakalananlar için de başkaları için de hepsi için de sınırlayıcı veya genişletici herhangi bir hüküm içermemektedir. Ayrıca, grup önerisinde bahsedildiği gibi benzer bir salgın hastalığa yakalanan çalışanları daha önce iş kazası statüsüne sokan başka bir genelge, biz aradık taradık bulamadık."

CHP'nin grup önerisinin de kabul edilmediği Genel Kurulda, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 07:55 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberi | TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

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