Öte yandan, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, Toplumsal Barış ve Demokrasinin Tesisi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınması önerisi kabul edilmedi.

Gizli oylamayla yapılan seçimde, AK Parti kontenjanından Ayşenur Kurtoğlu, CHP kontenjanından Tamer Aksoy ve HDP kontenjanından Bayram Arslan , Kişisel Verileri Koruma Kurulunun yeni üyeleri oldu.

Koronayla ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Virüs dokunduğumuz yüzeylerden bulaşmıyor

Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur