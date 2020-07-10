Son dakika haberi... TBMM Genel Kurulu'nda, 'Ayasofya' kararı okundu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis Başkanvekili Celal Adan , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın, Ayasofya 'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararını "Hayırlı olsun" mesajıyla paylaştı. Meclis Başkanvekili Adan, Cumhurbaşkanlığı kararını kürsüden okurken, AK Parti , MHP ve İYİ Partili milletvekilleri dakikalarca ayakta alkışladı.

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