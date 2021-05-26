Son dakika haberi: TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akşener'in Rize ziyaretine ilişkin ifadeleri tartışıldı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize ziyaretine ilişkin ifadeleri tartışma yarattı.

Genel Kurulda, ilk olarak İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu "Kanal İstanbul"; CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap "Kamu-Özel işbirliği projeleri" ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır "Şair, Yazar, Düşünür Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının yıldönümü" ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı. Daha sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün grup toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik ifadelerini eleştirdi. Erdoğan'ın konuşmasını büyük bir üzüntüyle izlediğini dile getiren Dervişoğlu, "Cumhurbaşkanını dinleyince karşı karşıya bulunduğumuz saldırılarla ilgili başka bir fail arama ihtiyacı kendiliğinden ortadan kalkmıştır. Kendisine ne kadar yakıştırdı bilmiyorum ama ben bunu bir Cumhurbaşkanı konuşması olarak görmüyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "siyasi kişiliklere had bildirme, ders verme gibi kötü bir alışkanlıktan muzdarip" olduğunu öne süren Dervişoğlu, "Cumhurbaşkanı, bir kısım insanların suç işleme imtiyazına sahip olduğu izlenimi veriyor. Geçmişte bunu çetelerle, organize suç örgütleri liderleriyle, yöneticileriyle gerçekleştirmiş de olabilir. Birine suç işleme imtiyazı tanımanın neye sebebiyet vereceğini en iyi kendisinin bilmesi gerekir. AK Parti'nin İYİ Parti'ye yöneltmiş olduğu bu ifadeler ancak bir eşkıyanın ağzından çıkmaya müsait kelimelerdir. Bunun mutlak suretle düzeltilmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Kimsenin İYİ Parti'ye güzergah tayin edemeyeceğini dile getiren Dervişoğlu, "Bizi kavgaya çekmeye çalışıyorlar. Bizim kavgamız yolsuzluk, hırsızlık, adaletsizlikledir." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, Kovid-19'un hem ekonomik hem sosyal olarak insanları etkilediğini, küresel anlamda sıkıntılar ortaya çıkardığını söyledi. Türkiye'nin pandemiyle ilgili gereken adımları attığını, sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirdiğini belirten Bülbül, ağır hasta sayasının azalmasının, ölümlerde düşüş olmasının kendilerini memnun ettiğini ifade etti. Bülbül, "Gelecek olan aşılar, hastalığın seyri hızla değiştirecek ve inşallah rahata ermemizi sağlayacaktır. Aşı sırası gelenlerin bir an önce aşılarını yaptırmalarını rica ediyoruz." çağrısında bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısında Meral Akşener'e yönelik ifadelerinin "çok vahim" olduğunu savunarak "Bu, açık bir tehdit. Bu açıklamalarına bir düzeltme yapması kaçınılmazdır. 'Az bile yapıldı daha neler olacak, neler.' sözünden hepimiz irkildik." dedi.

CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek de "Bugün söylenenler, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Rize'de yapılan saldırılardan daha vahimdir. Rize'de yapılan saldırıyı savunmakla kalmamış, 'Daha neler neler olacak.' diyerek toplumu büyük bir şiddete teşvik etmiştir. Bugünkü konuşma, suçu, suçluyu övmektir, insanları şiddete teşvik etmektir." görüşünü önü sürdü.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında suçu ve suçluyu övme, şiddeti övme gibi bir durum söz konusu olmadığını söyledi.

"Bu, bir tespittir." diyen Ünal, "Siz eğer Cumhurbaşkanını eli kanlı; çocukları, sivilleri katleden, bir şiddet devletinin başkanına, Netenyahu'ya benzetirseniz, bunun bir provokasyon oluşturacağını ifade etti." dedi.

Yaşananları kimsenin onaylamadığını belirten Ünal, "Orada saldırıyı gerçekleştiren İYİ Parti Yakutiye İlçe Başkanı'nın soru soran kişiye yaptığı saldırı kameraların önünde gerçekleşiyor. Orada Sayın Genel Başkan'a dönük herhangi bir saldırı söz konusu değil. Tam tersine... Soru soranlar, haklı protestolarını dile getiriyorlar. 'Lütfen provokasyonlar oluşturmayın.' Söylenen budur." diye konuştu.