Son dakika haberi! TBMM himayesinde düzenlenen sempozyumda Doğu Akdeniz meselesi tartışıldı - Son Dakika

Son dakika haberi! TBMM himayesinde düzenlenen sempozyumda Doğu Akdeniz meselesi tartışıldı

10.12.2020 18:59
Son dakika haberi! TBMM himayesinde düzenlenen sempozyumda Doğu Akdeniz meselesi tartışıldı, System.String[]

Son dakika haber... TBMM himayesinde Ankara Üniversitesince "Doğu Akdeniz Sorunlarına Hukuki ve Siyasi Yaklaşım ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çözümdeki Muhtemel Rolü Sempozyumu" gerçekleştirildi.

TBMM himayesinde Ankara Üniversitesince "Doğu Akdeniz Sorunlarına Hukuki ve Siyasi Yaklaşım ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çözümdeki Muhtemel Rolü Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cavid Abdullahzade, TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen sempozyumun "Doğu Akdeniz'de Hukuk ve Siyaset" başlıklı ikinci oturumunda konuştu.

Abdullahzade, deniz hukuku açısından karasuları, kıta sahanlığı ve açık deniz kavramlarının karıştırılmaması gerektiğini ifade ederek "Bir devletin kara parçasıyla birlikte ona bitişik karasuları, o devletin doğal egemenlik alanıdır. Öte yandan kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge (MEB) ise devletlerin egemenlik alanı değil, egemenlik yetkilerini kullandığı alandır ve bu yetki devletlere deniz hukuku çerçevesinde verilmiş bir haktır. Açık deniz ise seyrüsefer, uçuş, bilimsel araştırma, balıkçılık, kablo ve döşeme, suni ada ve tesis kurma hakları da dahil olmak üzere her devlete açıktır." dedi.

Deniz hukuku çerçevesinde karasularında bilimsel araştırma, balıkçılık, suni ada ve tesis kurma hakkının yalnızca egemen devlete ait olduğunu belirten Abdullahzade, kıta sahanlığının ise üçüncü devletlere seyrüsefer, uçuş, kablo ve boru hattı döşeme hakkı tanıdığını aktardı.

Abdullahzade, Türkiye'nin 1958 ve 1982 tarihli uluslararası deniz hukuku sözleşmelerine taraf olmasa da kıyı devleti olduğu için doğal olarak kıta sahanlığı hakkına sahip olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin Libya ile gerçekleştirdiği deniz yetki anlaşmasının, deniz sınır alanının tespiti ve enerji transferi fırsatı açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Abdullahzade, "Ancak anlaşma bazı çevrelerde, 'Bu iş bitti, artık bu alanda enerji transferi konusunda söz sahibi biziz' şeklinde değerlendiriliyor ki bu yanlış. Aslında bu konuda mücadele yeni başlıyor çünkü araya kıta sahanlığımız girse bile enerji transferine tamamen engel olamıyoruz." dedi.

Abdullahzade, Libya ile yapılan anlaşma sonrası Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı (East-Med) projesinin Türkiye'nin kıta sahanlığına düşmüş olduğunu hatırlatarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kıta Sahanlığına ilişkin maddelere baktığımızda, kıyı devletinin hakları göz önüne alınmak suretiyle diğer devletlerin kablo ve boru döşeme hakları vardır. Ancak hukuki açıdan, döşenen kablo ve boru hattının rotası mutlaka kıyı devletinin iznine tabidir. East-Med projesi ortağı devletlerin boru hattı döşeme hakları vardır ancak nereden geçireceklerini Türkiye ile masaya oturup görüşmek zorundadırlar. Türkiye bu hattı kendi kıta sahanlığından geçirmek istememesi durumunda bunu hukuki temele dayanarak anlatması gerekir. Eğer bu devletler Türkiye ile masaya oturmayı tamamen reddederlerse haklarını kötüye kullanmış olurlar. O zaman Türkiye hattın kendi kıta sahanlığından geçirilmemesini sağlayabilir."

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen ise sempozyumun "Doğu Akdeniz'de Çözüm ve Türkiye Büyük Millet Meclisi" başlıklı üçüncü oturumunda konuştu.

Özen, Türkiye'nin kıta sahanlığı dahilindeki tüm zenginliklerin Türkiye'ye ait olduğunu anlatarak "Zengin doğalgaz ve petrol rezervlerinin tespit edilmesinden sonra dünyanın en sıcak bölgelerinden biri haline gelen Doğu Akdeniz, Türkiye'nin geleceği açısında da artık hayati bir öneme sahip bulunmaktadır." dedi.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin (GKRY), İsrail ve Mısır ile birlikte bölgede bulunan doğalgaz kaynaklarına özellikle ABD, Fransa ve İtalya gibi büyük devletlere ait şirketlerin yatırım yapmasının yeni bir uluslararası sorunu ortaya çıkardığına işaret eden Özen, şunları söyledi:

"Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'in batı sınırında yaşanan ikili gerginlik artık çok taraflı bir boyuta ulaşmış bulunmaktadır. Türkiye tüm kıyı devletleri ülkeleri gibi, Doğu Akdeniz'deki sorunların çözümüne ilişkin hakkaniyet çerçevesinde siyasi iradeyi ortaya koymaya devam etmektedir. Bu zenginliklerin Türkiye'nin iradesi olmadan, Türkiye'yi hesaba katmadan adil bir çözüme kavuşmayacağı açıktır. Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz kaynaklarının kıyı devletleri arasında paylaşılmasında hakkaniyet ilkesi, mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır."

Özen, bölgede en uzun kıyı şeridine sahip ülke olan Türkiye'nin Doğu Akdeniz sorununa çözümün de en belirleyici unsuru olduğunu belirterek "Dolayısıyla Türkiye'nin bölgedeki sismik araştırma ve sondaj faaliyetleri tamamen uluslararası hukuka uygun olarak gerçekleşmektedir." dedi.

Türkiye'nin bölgedeki sorunlara her zaman çözüm odaklı yaklaşım ortaya koyduğunu kaydeden Özen, "Buna örnek olarak Akdeniz'de yaşanan düzensiz göç faaliyetlerindeki Türkiye'nin insancıl tutumunu verebiliriz. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin menfaatlerini de göz önünde bulunduran duruşu ise bugüne kadar bölge devletlerden maalesef gerekli karşılığı görmemiştir." diye konuştu.

Doğu Akdeniz, Akdeniz, Türkiye, TBMM, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! TBMM himayesinde düzenlenen sempozyumda Doğu Akdeniz meselesi tartışıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Azerbaycan ile Türkiye arasında vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı! Sadece kimlikle seyahat edilebilecek Arsenal ve Milan Sao Paolo'nun genç golcüsü Brenner'i transfer etmeyi düşünüyor Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı Macron'dan liderlere bir küstah çağrı daha: Türkiye'ye karşı AB ülkelerinin egemenliğini savunmalıyız Kulüp başkanını silahlı saldırıda ağır yaralayan zanlının suç dosyası kabarık çıktı Salgının başından bu yana böylesi hiç yaşanmadı! ABD'de bir günde 3 bin 124 kişi hayatını kaybetti Bakü'deki zafer kutlamalarına damga vuran an! Sunucunun Türk SİHA anonsu Azerileri coşturdu Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 650 milyon dolara yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 220 kişi vefat etti, 30 bin 424 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 10 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 220 kişi vefat etti, 30 bin 424 yeni vaka tespit edildi         
18:43
Son Dakika! Terör örgütü PKK, Barış Pınarı bölgesinde kontrol noktasına saldırdı: 2 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı Son Dakika! Terör örgütü PKK, Barış Pınarı bölgesinde kontrol noktasına saldırdı: 2 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı         
17:56
Genç kadın, 257 gün önce yakalandığı koronavirüsün belirtilerini halen yaşamaya devam ediyor Genç kadın, 257 gün önce yakalandığı koronavirüsün belirtilerini halen yaşamaya devam ediyor         
17:38
Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı         
17:14
Çin'de koronavirüse karşı kabin memurlarına Çin'de koronavirüse karşı kabin memurlarına "yetişkin hasta bezi" tavsiye edildi         
16:55
Kaçak midye avcılarını dalgıç polisler, denizdeki 3 kilometrelik kovalamacanın ardından yakaladı Kaçak midye avcılarını dalgıç polisler, denizdeki 3 kilometrelik kovalamacanın ardından yakaladı         
16:19
Buket Aydın, sevgilisi Emir Sarıgül'ü Nuri Ensari ile aldattığı iddiasına ateş püskürdü Buket Aydın, sevgilisi Emir Sarıgül'ü Nuri Ensari ile aldattığı iddiasına ateş püskürdü         
15:37
Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı         
14:53
4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı 4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı         
14:28
'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada 'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada         
14:22
Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım         
14:16
Koronavirüsü atlatıp intihara kalkıştı, giriş kapısının üzerindeki tahta hayatta tuttu Koronavirüsü atlatıp intihara kalkıştı, giriş kapısının üzerindeki tahta hayatta tuttu         
14:04
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın         
13:30
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi         
11:42
Serdar Ortaç'ın sevgilisinin Serdar Ortaç'ın sevgilisinin "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna verdiği yanıt olay yarattı         
02:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 19:04:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! TBMM himayesinde düzenlenen sempozyumda Doğu Akdeniz meselesi tartışıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei