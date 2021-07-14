TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, Burdur Gölü'nde inceleme yaptı - Son Dakika

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu ve beraberindeki milletvekilleri, Burdur Gölü'nde incelemelerde bulundu.

Eroğlu, Burdur Gölü'nü yüksekten gören Serenler Tepesi'nde, gazetecilere yaptığı açıklamada, Burdur'dan önce Seyfe Gölü, Sultan Sazlığı, Akgöl Sazlığı ve Meke Gölü'nü incelediklerini söyledi.

Gelecek nesillere güzel bir Türkiye bırakmak için kuraklığa karşı gerekli tedbirleri almaları gerektiğini vurgulayan Eroğlu, sulak alanlarıyla, ormanlarıyla, çevre güzellikleri olan bir Türkiye için bu çalışmaların yapılması gerektiğini dile getirdi.

Burdur Gölü ile ilgili yapılan çalışmaların yeni olmadığına dikkati çeken Eroğlu, bakanlık dönemlerinde gölle ilgili bir eylem planı hazırladıklarını bildirdi.

Bu eylem planında 7 paketin olduğuna değinen Eroğlu, bu paketlerden birinin Burdur'daki tarımsal sulama sistemlerinin kapalı devre sulama sistemine dönüştürülmesi olduğunu ifade etti.

"Bizim burada mutlaka buharlaşmayı azaltmamız lazım"

Burdur'da yağmurlama ve damlama sulama siteminde büyük bir seferberlik yaptıklarını vurgulayan Eroğlu, Burdur'daki Tefenni ve Karamanlı'daki ovaların tamamında gölet sulama sistemini kapalı sulama sistemine çevirdiklerini kaydetti.

Eroğlu, böylelikle önemli miktarda su tasarrufu sağladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu yıl çok kurak geçti, pek çok yerde dereler kurudu. Buradaki en önemli husus, dedik ki acaba gölü beslemek için başka yerden kaynak su getirebilir miyiz? O konunun araştırılması yapılıyor. Bir de çok önemli bir araştırma daha var. Buharlaşmayı azaltmak için çeşitli tedbirler alabilir miyiz, diye göl kenarında dört havuz açıldı. Bu havuzlardan birine kimyasal madde, birinde dünyada da uygulanan toplar kullanıldı, birinde de güneş enerjisi panelleriyle uygulamalar yapıldı. Neticede güneş panelleri kullanılan havuzda yüzde 67 azalma, top kullanılan havuzda ise yüzde 50 civarında bir azalma görüldü, kimyasal maddenin buharlaşmaya fazla bir etkisi yoktu. Bizim burada mutlaka buharlaşmayı azaltmamız lazım. En büyük kayıp buharlaşmadan bilhassa yaz aylarında. Ben arkadaşlara bizim bazı yerlerde uyguladığımız bir sistemi daha söyleyeceğim. O da aktif karbon uygulamasını yaz aylarında AR-GE havuzdan birinde deneyelim. Bunlardan hangisi daha etkiliyse bunu da uygulayalım, diye düşünüyorum."

Burdur Gölü'nün Türkiye'nin en güzel göllerinden biri olduğunu aktaran Eroğlu, "Gölü kurtarmak için gerekli bütün tedbirleri alacağız. Gölde buharlaşmadan kaynaklanan 17 milyon metre küp açık var. Bunu kapatmak mümkün, zor bir şey değil. Bu açığı kapatacağız inşallah. Bunun sözünü veriyoruz. Kapalı sulama sistemine geçecek az bir alan kaldı. Kalan alanı da damlama sulamaya geçireceğiz. Ayrıca Burdur'un atık suyu ileri biyolojik arıtma tesisi de inşa edilince buradan arıtılan suyu da göle vereceğiz." ifadelerini kullandı.