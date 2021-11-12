Son dakika haberi: TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu Karaman'da Açıklaması - Son Dakika

Orman ve Su İşleri Eski Bakanı, TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Türkçenin korunması ve gelecek nesillere dosdoğru aktarılması gerektiğine dikkati çekti.

Eroğlu, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı, açılış konuşmalarının ardından yeni akademik yılın ilk dersini verdi.

KMÜ 15 Temmuz Konferans Salonu'ndaki programda "Türkçemiz üzerine düşünceler ve Karaman çevre yatırımları" konulu ilk dersi veren Eroğlu, Türkçenin başkentinde olmaktan çok mutlu olduğunu, Karamanoğlu Mehmet Bey'in önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Karamanoğlu Mehmet Bey'i hayırla, şükranla ve minnetle yad ettiğini ifade eden Eroğlu, "Tarihte onun büründüğü vizyon Türkçemizin kazanılmasına vesile olmuştur. Bizim milletimiz çok büyük bir millet. Türkçemiz de dünyanın en zengin dillerinden birisi. Türkçemize sahip çıkmak, yaşatmak gerekiyor. Maalesef Türkçemiz tehdit altında. Bir lisan kaybolursa millet ortadan kalkar. Dolayısıyla lisanımıza, Türkçemize tam anlamıyla sahip çıkmalıyız. Dilin sahip çıkmayan koruyamayan zenginleştiremeyen milletler kökten kuruyan ağaçlar gibi esen rüzgarlarla yıkılmaya mahkumdur." diye konuştu.

Türkçenin bazı yabancı kelimelerin istilası altında olduğunu dile getiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"Dilimize yoğun bir şekilde baskı ve suiistimaller var. Biz büyük bir milletiz. Orta Asya'dan gelmişiz. Yapılmak istenen birinci ihanet Orta Asya Türklüğü ile Anadolu arasındaki bağı kopartmak. Azerbaycan dışındaki Türki devletleri ile tercüman kullanmadan anlaşabilmek mümkün mü? Bu gerçekten bir ihanettir. Neticede biz tek milletiz. Çok devletiz ama tek milletiz. İkinci ihanet nesiller arasında bağları koparmak istediler. Torun dedesini anlamasın şeklinde bir çalışma yapıldı. Bir hususta dinimizle ilgili bağları kopartmak istediler. Pek çok dini kelimeler atılıp yerine uyduruk kelimeler getiriliyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor."

"Türkiye Cumhuriyeti dünyada küresel bir güç olacak"

Amaçlarının gelecek nesillere çok daha iyi bir Türkiye bırakmak olduğunun altını çizen Eroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hepimizin gayesinin bu olması lazım. Güçlü bir Türkiye. Hedefler çok önemli. Hedefi olmayan milletler tarih sahnesinden silinir. Biz büyük milletiz. 2023, 2053, 2071 yılında inşallah Türkiye Cumhuriyeti dünyada küresel bir güç olacak. Buna yürekten inanıyorum. Baktığımız açı bu. Buna herkes inansın. Biz göremeyeceğiz belki ama yeni doğan çocuklar torunlarımız bunu görecektir. Buraya tarihe not düşüyorum. Türkiye geleceğin en parlak devletlerinden biri olacaktır. Buna yürekten inanıyorum. Yeter ki birlik ve beraberliğimiz bozulmasın. Bir de güçlü olalım. Bu coğrafyada ayakta kalmanın yegane kuralı güçlü olmaktır."

Eroğlu, konuşmasının devamında Karaman'a yapılan ve yapımı devam eden projeleri anlattı.

Eroğlu öğrenci, öğretim üyeleri ve çalışanlarına yeni akademik yılda başarı dileklerini sunarak sözlerini tamamladı.

2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni'nin sonunda Rektör Prof. Namık Ak, Prof. Dr. Veysel Eroğlu'na günün anısına Üniversite adına hediye takdiminde bulundu.