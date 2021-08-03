Son dakika haberi... TBMM Tarım, Orman Komisyonu Başkanı Kılıç, komisyon üyelerini yangın bölgesi ziyaretine bekliyor Açıklaması - Son Dakika

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, komisyon üyesi bütün milletvekillerinin yangın bölgesine yapacakları ziyaretlere katılmasını umduğunu ve arzu ettiğini belirterek, "Çünkü bu herkesin o bölgedeki emek verenlere yapması gereken katkının inceleme-araştırma çalışması olacak." dedi.

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıç, bir haftadır bölgeye gitmeye dair bir gayretleri olduğunu ifade etti.

Komisyon üyelerinin bizzat gözleriyle bakıp durumu anlamak ve yangınlarla mücadele eden insanlara moral desteği gerçekleştirmek istediklerini dile getiren Kılıç, "Komisyon'da bütün partilerin temsilcileri var. Bu temsilcilere ben öncelikle şifahen bir davette bulundum ve herkes katılacağını söyledi. Onu resmi yazıya da döktük. Henüz cevaplar gelmedi. Ben katılacaklarını umut ediyorum ve arzu ediyorum. Çünkü bu herkesin o bölgedeki emek verenlere yapması gereken katkının inceleme-araştırma çalışması olacak." diye konuştu.

Kılıç, komisyon üyesi milletvekillerinin ziyaretlere istekli olacaklarını ve çalışmaları bizzat yerinde gördükten sonra daha sağlıklı değerlendirmeler yapacağına inandığını söyledi.

"Amaç, Türkiye'yi zayıf göstermek"

Yunus Kılıç, bir soru üzerine, sosyal medya üzerinden global yardım çağrısı yapılmasındaki amacın Türkiye'yi zayıf göstermek olduğunu ifade etti.

Bunu yapmak isteyenlerin zafiyetinin olduğunu dile getiren Kılıç, şöyle devam etti:

"Aşık Şenlik der ki; 'Arabanız çamura battıysa, Allah sahibine kudret versin'. Bizim sahibimiz belli, 84 milyon ve bu millet. Dolayısıyla bizim sahibimiz bunların mesaj verdiği yerler değil, Avrupası, Amerikası, PKK'sı, FETÖ'sü değil, bu millet. Orman yangınları her yıl rutin olur. Ancak bu yıl havanın kuru olması, iklim şartları, nem düşüklüğü ve başka iddiaların da olduğu bir artış var. Herkesin destek olması gerekirken ve ülkeye faydalı olan da bu iken bu tür çağrılarla başka yerlerden medet ummalarının hiç kimseye faydası yoktur. Mücadeleye en büyük zararı veren de bu çağrılar ve söylemlerdir."

Kılıç, yangın söndürme çalışmalarında THK uçaklarının kullanılmadığına yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:

"Adam sana kaliteli hizmet satmıyor. Kendi elindeki uçakları yenilemiyor, bakımını yaptırmıyor. Burası bir vakıf. Devletin bir kuruluşu değil ki. 'Size lazım olan hizmeti, sizin istediğiniz kalitede vermeyeceğim' diyor. Verenden alacaksınız tabii ki. Ben uçaklarını gördüm, tavukların içerisinde kümes yaptığı, neredeyse yumurtlayacakları, farelerin yuva yaptığı hale gelmişler. Bunlarla mı biz yangınlarla mücadele edeceğiz? Siz kendi kurumunuzun değerlerine bakacaksınız, ben hizmet almak istediğim zaman da kaliteli hizmeti vereceğinizi bana gösterirseniz sizden hizmet alırım. Dolayısıyla o uçakların vermiş olduğu hizmetin çok daha kalitelisini çok daha ucuza, manevra kabiliyeti yüksek araçlarla, helikopterlerle, her yıl Tarım Bakanlığı hizmet alım ihalesine çıkar ve alır."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yangın yerlerinin yapılaşması durumunda "beni çiğnemeleri gerekiyor." şeklindeki ifadesine ilişkin değerlendirmesi de sorulan Kılıç, yangın alanlarında yapılaşma olması bir yana tarım alanı olmasına bile Anayasa'nın müsaade etmediğini vurguladı.