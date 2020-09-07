Son dakika haberi... TCMB geleneksel yöntemle 10 milyar liralık repo ihalesi açtı

Merkez Bankası (TCMB), sıkılaştırma adımları çerçevesinde, geleneksel yöntemle repo ihalesi açmayı sürdürerek, 5 Ekim vadeli 10 milyar liralık repo ihalesi açtı.

Politika faizi olan yüzde 8.25'ten bir hafta vadeli repo ihalesini Ağustos başından bu yana sürdüren TCMB, faizin bankalar tarafından belirlendiği geleneksel ihalelerle ortalama fonlama faizini yükseltti.

Ancak, faizini katılımcıların belirlediği geleneksel repo ihalesinde oluşan faizler yüzde 11.3'ten kademeli olarak geriliyor.TCMB geleneksel yöntemle açtığı repo ihalelerinde;Pazartesi günü ortalama yüzde 10.15,Salı günü ortalama yüzde 10.11,Çarşamba günü ortalama yüzde 10.10,Perşembe günü ortalama yüzde 10.20,

Cuma günü ortalama yüzde 10.40 basit faizle 10'ar milyar TL verdi.