Son dakika haberi: TCMB, geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor
Son dakika ekonomi haberi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 25 Eylül vadeli repo ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 25 Eylül vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB bugün 25 Eylül vadeli ve 10 milyar lira tutarlı geleneksel yöntemle repo ihalesi açtığını duyurdu.
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